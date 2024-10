Crédit du Maroc : AGR recommande aux investisseurs de souscrire à l’OPV de 11,3% du capital

29/10/2024

Attijari Global Research (AGR) recommande aux investisseurs de souscrire à l’Offre Publique de Vente (OPV) d'une part du capital de Crédit du Maroc (CDM) lancée par le groupe Holmarcom, nouvel actionnaire de référence depuis le rachat de la banque en 2022 auprès du Crédit Agricole France.



Cette opération représente un montant significatif de 1 milliard de dirhams (MMDH) pour une part de 11,3% du capital de CDM, précise AGR dans son récent bulletin "Research report - Equity".



Cette OPV offre un potentiel d’appréciation en Bourse d'une augmentation de 30% par rapport au prix de l’offre fixé à 850 dirhams, visant un cours objectif de 1.100 dirhams, ajoute la même source.



Ce cours cible repose sur un P/E (Price-to-Earnings ratio ou ratio cours/bénéfice) normatif du secteur bancaire de 14,8x, couplé à la nouvelle capacité bénéficiaire du CDM prévue à partir de 2026, et sur des échanges approfondis avec la direction et l’actionnaire de référence.



AGR souligne plusieurs arguments en faveur de cette recommandation. En premier lieu, l’OPV permettra de surmonter la contrainte historique relative à l’illiquidité du titre CDM, en doublant son capital flottant de 11% à 22%, offrant ainsi un niveau de liquidité plus "acceptable" pour les investisseurs. De plus, cette opération représente une opportunité pour le CDM de marquer une rupture avec le passé.



En effet, le groupe a communiqué autour d’une nouvelle vision ambitieuse qui consiste à redynamiser l’ensemble de ses activités, a précisé le bulletin, ajoutant que sur la période 2024-2026, un effet de rattrapage est "visible au niveau de la croissance des crédits dont la part de marché demeure relativement faible autour des 4% en 2023".



Sur le plan financier, AGR projette un taux de croissance annuel moyen (TCAM) du produit net bancaire (PNB) de +8,8 % sur la période 2023-2026, soutenant un TCAM du résultat net part du groupe (RNPG) de +17,2% sur la même période, avec une capacité bénéficiaire du CDM qui atteindrait les 800 millions de dirhams (MDH) en 2026, contre une moyenne historique de 378 MDH. Tenant compte des projections de AGR en 2026, le P/E induit du titre ressort ainsi à 11,4x contre 14,6x pour le secteur bancaire en 2024.



Parallèlement, CDM devrait se rapprocher de la rentabilité des Fonds Propres du secteur bancaire, soit un ROE (Return on Equity, ou retour sur capitaux propres) normatif entre 11 et 12%, un constat qui atteste du potentiel de hausse dont dispose le titre CDM en Bourse.



En outre, les analystes d'AGR considèrent que le dividende est un atout compétitif pour CDM, avec un payout cible de 62% selon leurs estimations contre 75% pour le secteur bancaire. Un relèvement du payout à 70% ou 80% pourrait même générer des rendement du dividende (D/Y) 26 de 6,1% et 7,1% en 2026, soit des niveaux deux fois supérieurs à la moyenne du secteur bancaire coté.