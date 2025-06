La Bourse de Casablanca ouvre en baisse

18/06/2025

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, se repliant de 0,03% à 18.073,35 points (pts).



Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, reculaient, respectivement, de 0,04% à 1.477,26 pts et 0,09% à 1.246,6 pts.



Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui évalue la performance des petites et moyennes entreprises cotées, gagnait 0,16% à 1.756,62 pts.



Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses étaient accusées par Salafin (-6,62% à 621 DH), Auto Hall (-2,57% à 75 DH), Cartier Saada (-2,14% à 31,5 DH), Bank of Africa (-1,83% à 263,1 DH) et Residences Dar Saada (-1,82% à 108 DH).



En revanche, Sanlam Maroc (+7,20% à 1.936 DH), IB Maroc.com (+2,68% à 37,99 DH), Mutandis SCA (+2,59% à 304,7 DH), Colorado (+1,68% à 61 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (+1,58% à 1.925 DH), réalisaient les meilleures performances.



Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,55%.