Sociétés cotées : l'AMMC publie les déclarations mensuelles de mai 2025 relatives au programme de rachat

15/06/2025

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié les déclarations mensuelles du mois de mai 2025 relatives au programme de rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions.



Ainsi, BCP a acheté 149.285 actions dans le cadre du programme de rachat (PR) et du contrat de liquidité (CL) au cours moyen pondéré de 268,88 dirhams et a cédé 134.802 actions au cours moyen pondéré de 272,03 dirhams, fait savoir l'AMMC.



A la fin du mois de mai dernier, le nombre d'actions détenues par BCP s'est situé à 256.068 actions, précise la même source.



De son côté, Maroc Telecom a procédé, sur le marché marocain, à l'achat de 135.675 actions au cours moyen pondéré de 111,7 dirhams, et à la vente de 94.127 actions au cours moyen pondéré de 112,5 dirhams.



Maroc Telecom détient encore 61.000 actions sur le marché marocain.