Coupe du monde de kitesurf à Dakhla: Kesiane Rodrigues s'adjuge le titre

09/10/2024

La Brésilienne Kesiane Rodrigues a remporté, vendredi, le titre de la 14ème édition de la

Coupe du monde de kitesurf "Prince Héritier Moulay El Hassan - Global Kitesports Associations (GKA) 2024" - dames, organisée à Dakhla, en s'imposant face à la Française Capucine Delannoy.



Rodrigues s'est adjugé le titre de cette compétition, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec un score de 14.86 points contre 12.20 points pour Delannoy.



La troisième place est revenue à la Brésilienne Serena Luz, qui a réalisé un score de 12.72 points. Elle a pris le meilleur sur la Française Clémence Derrien (9.47 points) au match de classement.



A cette occasion, Kesiane Rodrigues a exprimé sa joie après avoir remporté le titre à Dakhla, une ville "magnifique" qu'elle visite pour la première fois, notant que cette compétition lui a permis de rivaliser avec les meilleures championnes à l'échelle mondiale.



Dans une déclaration à la MAP, elle a fait part de son admiration pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux réservés par les habitants de Dakhla aux participants, soulignant que les conditions climatiques dans cette ville sont idéales pour pratiquer le kitesurf

et les autres sports nautiques.



Pour sa part, Capucine Delannoy a indiqué que sa 2ème place dans cette Coupe du monde demeure un bon résultat, relevant qu'elle visite souvent Dakhla, une ville où elle aime disputer les compétitions de kitesurf.



Cette grande manifestation sportive fait partie des évènements organisés par l'Association Lagon Dakhla, afin de mettre en avant tous les potentiels naturels, sportifs, touristiques et humains de Dakhla et de toute la région.