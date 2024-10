Coupe du monde de Wingfoil Dakhla 2024: L'Espagnole Elena Moreno sacrée

04/10/2024

L'Espagnole Elena Moreno s'est adjugé le titre de la 3e édition de la Coupe du monde de Wingfoil "Global Wingsports Association (GWA) 2024" qui se tient à Dakhla, après avoir pris le meilleur, mercredi, sur la Néerlandaise Bowien van der Linden.



Moreno a remporté cette compétition, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec un score de 15.15 points contre 13.13 points pour van der Linden.

La 3ème place est revenue à l'autre Espagnole Nia Suarez avec un score de 12.95 points au match de classement lors duquel elle est venue à bout de la Britannique Francesca Maini (11.92 points).



Dans une déclaration à la MAP, Elena Moreno a salué la bonne organisation de cet événement sportif, relevant qu'il s'agit de la deuxième fois qu'elle visite la ville de Dakhla.

Elle a ajouté que la compétition a été rude, et qu'il fallait surtout s'adapter aux différentes conditions.



De son côté, Bowien van der Linden a indiqué que la hauteur des vagues a été parfaite pour réaliser un bon résultat et a favorisé la tenue de la compétition dans de bonnes conditions.

La Néerlandaise s'est dite très heureuse de monter sur le podium de cette Coupe du monde, exprimant son souhait de retourner à Dakhla pour participer à nouveau à cet événement sportif.



Axé sur le développement socio-sportif et touristique de la région et du Maroc, cet événement qui connaît la participation de 70 riders de 17 pays, confirme, d’année en année, sa place et sa notoriété en tant que rendez-vous incontournable pour le surf, le kitesurf et le wingfoil.