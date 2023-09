Coupe de la Confédération. Le FUS à l’épreuve de l’USMA

23/09/2023

L’équipe du FUS affrontera, ce samedi à partir de 20h30 au stade Moulay El Hassan de Rabat, son homologue algérienne de l’USMA, et ce pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF.



Cette rencontre a été décalée jusqu’à cette date en raison du match de la Super Coupe d’Afrique disputé samedi dernier et remporté par l’USMA aux dépens de la formation égyptienne d’Al Ahly (1-0).

Le club rbati est tenu de bien négocier cette première manche en vue d’aborder la seconde dans de bonnes conditions.



Pour rappel, le second représentant du football national en cette C2 continentale, la RSB, avait réussi à ramener en dehors de ses bases un précieux match nul, deux partout, devant l’équipe nigériane de Bendel.