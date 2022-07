Coupe arabe U20: L’EN aux quarts de finale

30/07/2022

La sélection nationale de football a battu son homologue palestinienne 1-0, jeudi à Abha en Arabie Saoudite, se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe arabe U20 en tant que leader du groupe F.

Anas Maimouni a marqué l'unique but de la rencontre, offrant les trois points de la rencontre aux Lionceaux qui totalisent désormais 6 points contre 3 pour les Palestiniens, qui occupent la deuxième place du groupe.



En quart de finale, la sélection nationale affrontera l'équipe nationale égyptienne.

Dans l'autre rencontre disputée jeudi, la Tunisie a signé une large victoire (6-0) contre Djibouti, dans le cadre du groupe E, pour se qualifier en quart en tant que leader de ce groupe.



Outre le Maroc, l'Egypte et la Tunisie, les équipes d'Arabie Saoudite, de Jordanie et d'Algérie ont également validé leurs tickets pour le prochain tour, qui se jouera dimanche prochain.

Le Maroc cherche à décrocher le titre pour la 3ème fois de son histoire, après les éditions de 1989 et 2011.