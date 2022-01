Coup dur pour la Guinée: Suspension de Naby Keita

19/01/2022

La Guinée sera privée de son capitaine Naby Keita, suspendu pour les 8e de finale de Coupe d'Afrique, a regretté le sélectionneur Kaba Diawara après la défaite contre le Zimbabwe (2- 1), mardi à Yaoundé "Naby était en train de monter en puissance, on perd notre capitaine, notre meilleur joueur, notre star, et certainement Issiaga Sylla sur blessure", a regretté l'entraîneur guinéen. Le milieu de Liverpool a été averti à la 90e+1 minute, "par excès de zèle, il a voulu relever le gardien zimbabwéen qui ne faisait que gagner du temps", a pesté Diawara. "On va jouer pour lui le 8e de finale, il a beaucoup donné, a ajouté le sélectionneur. Il fait partie des meilleurs joueurs africains, il voulait le prouver, il l'a fait ce soir en marquant un super but". Issiaga Sylla semble s'être blessé musculairement tout seul en fin de rencontre, remplacé par Mory Konate (88e).