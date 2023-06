Cormac McCarthy tire sa révérence

15/06/2023

Le célèbre romancier américain Cormac McCarthy est décédé mardi à l'âge de 89 ans dans son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a annoncé son éditeur.



McCarthy est connu par ses représentations violentes et sombres des Etats-Unis dans des romans comme "Blood Meridian", "The Road" et "All the Pretty Horses".



Au cours d'une carrière de près de 60 ans, McCarthy - considéré par le critique littéraire Howard Bloom comme le "véritable héritier" d'Herman Melville et de William Faulkner - a écrit une douzaine de romans, dont beaucoup ont été salués par la critique.



McCarthy était dépeint dans les médias comme reclus, évitant les présentations de livres, les signatures, les interviews et les conférences que d'autres écrivains de renom considéraient comme des obligations professionnelles. Mais le romancier détestait parler de ses livres, qui présentaient principalement des personnages masculins et décrivaient une violence abondante.

"Je n'ai jamais douté de mes capacités", a déclaré McCarthy au Times dans l'une de ses rares interviews.



"All the Pretty Horses", le premier volet de sa "Border Trilogy", est devenu un best-seller et a remporté le National Book Award en 1992.



Son roman "The Road", lauréat du prix Pulitzer, qui suivait un père et son fils voyageant à travers une Amérique post-apocalyptique, a catapulté McCarthy vers la popularité.



"The Road" était également l'un des nombreux livres de McCarthy adaptés au cinéma, notamment à travers le film des frères Coen "No Country for Old Men", qui a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film.