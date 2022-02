Clôture du championnat national scolaire de volley-ball, de badminton, de pétanque et d’échecs

10/02/2022

Le rideau est tombé, mercredi à Meknès, sur le championnat national scolaire de volley-ball, de volley-ball mixte, de badminton, de pétanque et d’échecs, initié sous le signe "Le sport scolaire, un levier de mise en œuvre du nouveau modèle de développement".

La cérémonie de clôture de cette manifestation sportive et éducative s'est déroulée en présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du gouverneur de la province, Abdelghani Sebbar et du directeur de l'Académie régionale de l’Education et de la formation (AREF), Mohcine Zouaq et d'autres personnalités.

Le ministre et la délégation l'accompagnant ont assisté au dernier match, inscrit dans le cadre de cette compétition ayant opposé l'équipe de volley-ball mixte de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à celle de Béni Mellal-Khénifra. Le match a été remporté par l'équipe de l'AREF de Béni Mellal-Khénifra par deux sets à un.

La cérémonie de clôture a été marquée, également, par la remise des trophées aux équipes et aux sportifs vainqueurs dans les différentes épreuves organisées dans le cadre de ce championnat, qui a connu l'introduction pour la première fois au niveau national des sports du volley-ball mixte et de badminton.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le directeur de la promotion du sport scolaire, Abdessalam Mili s'est félicité du bon déroulement de ce championnat à Meknès avec la participation d'un millier d'élèves sportifs, ajoutant que les équipes et les sportifs participants ont démontré des niveaux remarquables.

A rappeler que les éliminatoires locales et régionales entre les différents établissements scolaires ont enregistré la participation de plus de 300.000 élèves, sur fond de respect des mesures de précaution contre le Covid-19 et de mobilisation des conditions optimales pour leur succès.