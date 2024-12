Clôture du 3ème Festival du théâtre de Meknès

18/12/2024

La 3ème édition du Festival du théâtre de Meknès, organisée du 11 au 15 décembre sous le signe "Meknès, scène des théâtres du monde", a pris fin dimanche.



Le festival, organisé par la troupe du théâtre Chamat en partenariat avec la commune de Meknès, le conseil préfectoral de Meknès et le conseil régional de Fès-Meknès, avec le soutien du ministère de la Culture, a été marqué par la présentation de plusieurs pièces théâtrales du Maroc et de l'étranger et la programmation d'ateliers et de rencontres artistiques, qui ont été encadrés par un groupe d'artistes et de dramaturges.



Le festival, qui aspire à devenir une plateforme ouverte aux expériences théâtrales internationales en mettant à profit l'histoire et le patrimoine riche de la ville de Meknès en tant que pont de dialogue, de rencontre et de communication théâtrale, a vu la participation d'artistes du Maroc, du Burkina Faso, de France, d'Espagne, de Tunisie, de Syrie et d'Irak.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du Festival du théâtre de Meknès, Bousselham Daif, a indiqué que les habitants de la cité ismaïlienne ont vécu, durant cinq jours, des moments "très forts" et assisté à des représentations théâtrales et des spectacles artistiques, ajoutant que le bilan du festival est "positif".



Il a noté que les différentes activités du festival, notamment les représentations théâtrales et les rencontres ouvertes avec les artistes marocains et étrangers, ont renforcé le contact des dramaturges avec les amateurs du "père des arts" et permis de créer un pont de communication entre les hommes du théâtre eux-mêmes.



De son côté, l'écrivain, metteur en scène et acteur franco-syrien Fidaa Mhaissen, a souligné que les festivals constituent une opportunité de rencontrer des artistes, d'échanger des expériences et des savoir-faire sur la scène artistique, ajoutant que cette manifestation a été une expérience "riche" et "pleine d’énergie positive".



L’écrivain et metteur en scène irakien Kazem Nessar a affirmé, pour sa part, que le festival, organisé dans la ville historique de Meknès, confirme l'importance du théâtre et de la culture et leur rôle dans le renforcement des ponts de communication et d'ouverture aux autres.



Il est à rappeler que le festival a rendu hommage, lors de la cérémonie d’ouverture, à un groupe d'acteurs et de metteurs en scène de la ville de Meknès, en particulier l'acteur et metteur en scène Driss Rokh, l'actrice Wassila Sobhi et l'acteur Abdelhak Belmjahed.