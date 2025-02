Championnats d'Afrique U18 de tennis : La victoire de la sélection marocaine, fruit d'un travail de longue haleine et d'efforts soutenus

03/02/2025

Le sacre de la sélection marocaine lors des championnats d'Afrique U18 de tennis, organisés au Caire du 27 janvier au 1er février, est le fruit d'un travail de longue haleine et d'efforts soutenus déployés par le staff technique et les joueurs, a indiqué Zakaria Zemrani, membre du bureau de la Fédération royale marocaine de tennis.



"Les résultats signés par les sportifs marocains au Caire ont été honorables et au niveau des aspirations", a déclaré à la MAP Zemrani, par ailleurs président de la délégation marocaine qui a fait le déplacement au Caire, à l'occasion de la cérémonie de remise des coupes, samedi, à la sélection marocaine (garçons et filles), en présence de l'ambassadeur du Maroc au Caire et son représentant permanent près la Ligue des Etats arabes, Mohammed Aït Ouali.



Selon lui, les performances signées par l'équipe nationale face à des sélections fortes reflète l'engagement de la Fédération à honorer le Royaume lors des différents évènements continentaux et internationaux, relevant que le Maroc est monté sur la plus haute marche du podium de cette compétition pour la troisième fois de suite.



Il a mis en avant, à cet égard, le bon niveau des joueurs qui ont fait montre d'un bon état d'esprit et d'une rage de vaincre qui leur a permis de réaliser des résultats positifs, rappelant que l'équipe nationale avait déjà remporté les championnats d'Afrique des moins 16, 14 et 12 ans.

En outre, a-t-il poursuivi, le Maroc avait décroché, pour la sixième fois de suite, le trophée de la meilleure nation africaine de tennis.



La joueuse Lina Bezza a été sacrée championne d'Afrique en battant la Sud-Africaine Jahnie Van Zyl. Aux côtés de Sofia Hadab, elle a remporté, la veille, l'épreuve du double filles, en s'imposant face à la paire égyptienne Jian Ibrahim et Judy Tawila en trois sets, 5-7, 6-3, 10-8.



De son côté, le Marocain Amine Jamji a remporté le titre africain en s'imposant samedi face au Sud-africain Connor Doig, tête de série N.2 en deux manches 6-2, 6-4.