CAN de Volleyball: Distinction de Mohamed El Hachdadi et Zouheir Elgraoui

19/09/2021

Les volleyeurs marocains Mohamed El Hachdadi et Zouheir Elgraoui, qui ont guidé le Six marocain lors du Championnat d'Afrique des nations hommes (CAN 2021), ont été récompensés au terme de ce tournoi, tenu récemment à Kigali, au Rwanda.



Zouheir El Graoui, qui joue au poste de réceptionneur-attaquant, a reçu le prix du meilleur receveur de la CAN, tandis que son coéquipier Mohamed El Hachdadi, porte-drapeaux du volley-ball marocain, a été élu "Most valuable player" ou MVP de l'édition, a annoncé la Confédération africaine de volleyball (CAVB).



La sélection marocaine, qui a livré une performance sensationnelle au cours de cette 23e édition du championnat d’Afrique, a terminé la CAN à la 4è place. Les Lions de l’Atlas avaient éliminé le pays hôte, le Rwanda, en quarts de finale par 3 sets à 0 avant de s’incliner au bout du suspense face au Cameroun, vice-champion de la dernière édition, lors d’une demi-finale alléchante disputée en cinq sets (25-15, 22-25, 25-21, 17-25, 13-15).



Zouheir El Graoui, né en 1994 à Casablanca, est un joueur de beach-volley et de volley-ball. Il avait remporté la médaille d'or des Championnats d'Afrique de beach-volley en 2017 à Maputo et des Championnats d'Afrique de beach-volley en 2019 à Abuja.



Avec l'équipe du Maroc de volley-ball, il est notamment médaillé de bronze du Championnat d'Afrique masculin de volley-ball 2013 et du Championnat d'Afrique masculin de volley-ball 2015, cinquième du Championnat d'Afrique masculin de volley-ball 2017 et quatrième des Jeux africains de 2019.



S’agissant de l’international MohamedEl Hachdadi, il a brillé tout au long de la compétition, notamment lors du match pour la 3e place perdu par le Maroc face à l’Egypte (3- 1) et durant lequel il a inscrit 23 points.



L’attaquant de 30 ans, qui préside la Commission des athlètes au sein de la CAVB, a accumulé une grande expérience dans plusieurs championnats sud-américains. L’équipe tunisienne de volley-ball a conservé son titre de champion d'Afrique en dominant son homologue Camerounaise par 3 sets à 1 en finale de la CAN. C'est le troisième sacre d'affilée des Aigles de Carthage et leur 11ème titre continental.

Les volleyeuses marocaines s'inclinent devant le Kenya

La sélection kényane féminine de volleyball a battu en demi-finale du Championnat d'Afrique des Nations (CAN-2021) les volleyeuses du Maroc après un match disputé dimanche matin dans la capitale rwandaise. L’équipe kényane a décroché son ticket pour la finale en battant les volleyeuses marocaines par 3 sets à 0 (25-12, 25-21, 25-11). Le coup d’envoi de l’édition 2021 du Championnat d’Afrique de volleyball dames a été donné dimanche dernier à Kigali avec la participation de 9 sélections africaines réparties en deux poules (A et B).