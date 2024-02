CAN. José Peseiro : Notre équipe n’a pas joué à son niveau

14/02/2024

Le sélectionneur du Nigeria José Peseiro a regretté que son équipe n'ait "pas joué à son niveau" en finale de la CAN.

"On peut parler de stratégie, de tactique, le point clef, c'est que notre équipe n'a pas joué à son niveau", a dit l'entraîneur portugais.



"Notre équipe a fait un tournoi fantastique, mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire était meilleure que nous. Quand ça arrive, que peut-on dire sinon bravo à la Côte d'Ivoire", a-t-il ajouté.



Les Ivoiriens "ont encaissé un but mais ils ont été fantastiques, ils n'ont pas été nerveux, au contraire mon équipe a été nerveuse. Mon équipe a plus ressenti la pression de ce match", a estimé Peseiro.