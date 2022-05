Botola Pro D1: Le Raja préserve son élan victorieux L’ASFAR enfonce le RCOZ

08/05/2022

Le Raja de Casablanca s’est imposé par 2 buts à 0 face au Difaâ d'El Jadida vendredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 23e journée de la Botola Pro D1.



Après avoir clos la première partie sur un score nul (0-0), le Raja l'a finalement emporté deux buts à zéro.



Lors de la première moitié de la saison, les Verts avaient surclassé les chevaliers de Doukkala à l'occasion de la 8e journée (0-2). Durant la dernière saison, les Vert et blanc avaient renversé El Jadida à l'occasion de la 23e journée (2-0), et les Jdidis et Casablanca n'avaient pas réussi à se départager pour le compte de la 8e journée (0-0).



Mohammed Nahiri a ouvert le score pour le Raja à la 67e minute, avant que son coéquipier Soufiane Benjdida ne creuse l’écart à la 90e minute.



A la faveur de cette victoire, le Raja de Casablanca grimpe provisoirement à la 1ère place du classement avec 49 unités, tandis que son adversaire du jour stagne à la 6ème place (30 pts).

Pour le compte de la prochaine journée de Botola, le RCA se déplacera chez le Rapide Oued Zem, tandis que le Difaâ d’El Jadida affrontera à domicile l’Ittihad de Tanger.



Par ailleurs, l'Association Sportive des FAR (AS FAR) a eu raison du Rapide Oued Zem (RCOZ) 3 buts à 1, samedi en match à huis clos au stade El Bachir de Mohammedia, pour le compte toujours de cette 23e journée.



Les Militaires ont repris l'ascendant en seconde partie, et ont terminé le match sur le score de 3-1 après avoir été menés un but à zéro à la pause.



Durant la saison précédente, l'équipe militaire et le RCOZ s'étaient quittés dos à dos pour le compte de la 20e journée (1-1), et n'étaient pas parvenus à se départager à l'occasion de la 5e journée (0-0). Le Rapide Oued Zem a ouvert la marque à la 36e minute avec une réalisation de Mockey Jean-Baptiste. L'AS FAR est revenue à la marque à la 52e minute avec une réalisation de Thierry Manzi, avant de prendre le contrôle de la rencontre grâce à des buts d'Adam Nafati à la 84e minute et de Zakaria Fati à la 88e minute.



Suite à cette rencontre, les Militaires, 34 points, se hissent à la troisième place, tandis qu'Oued Zem se maintient à la dernière place avec 15 points.



Le troisième match, disputé samedi au stade El Massira à Safi, a vu l’OCS disposer de la Youssoufia de Berrechid par 3 buts à 2. Abdelghafour Mehri (33 e ), Ali Acha (62 e ) et Djibril Ouattara (75 e ) ont marqué pour l’Olympic de Safi, tandis que Yassine Ouakili (45 e , s.p) et Zakaria Kiani (90 e ) ont réduit l’écart pour les visiteurs.



A la faveur de cette victoire, les Safiots se maintiennent à la 13e place du classement avec 26 unités, tandis que le Youssoufia de Berrechid stagne à la 14 e place (22 pts).

Divers

Stage de l’EN de futsal…



La sélection nationale de football en salle effectuera, du 09 au 11 mai, un stage de préparation à huis clos au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora, à Salé.

L’entraîneur de la sélection nationale, Hicham Dguig, a fait appel à 17 joueurs pour prendre part à ce stage, indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).



Ci-après la liste des joueurs convoqués : Abdelkrim Anbia (AS Faucon Agadir), Reda El Khayari (Loukous Ksar El Kabir), Driss Raiss Fenni (Chabab Mohammedia), Mohamed Jaouad (Chabab Mohammedia), Saad Knia (Chabab Mohammedia), Otmane Boumezou (Chabab Mohammedia), Khalid El Kourii (Loukous Ksar El Kabir), Youssef Jaouad (Chabab Mohammedia), Anas Tabibi (Khabazzat Ousoud Kenitra), Ismail Amzal (AS Faucon Agadir), Khalid Saoudi (Ville Haute Kenitra), Bilal Hamidouche (Dina Kénitra), Mohamed Karam (Chabab Mohammedia), Yassine Salhi (AS Martil), Omar Lkoussi (Raja Agadir), Mohamed Lamlih (Chabab Mohammedia) et Mohammed Chridou (Khabazzat Ousoud Kenitra).



…Et de beach soccer:



La sélection nationale de beach soccer effectue du 9 au 13 mai un stage de préparation au complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Ce stage intervient dans le cadre de la préparation de la sélection nationale aux prochaines échéances, a indiqué samedi la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.



Ci-après la liste des joueurs retenus: Abdelhafid Boukhris (Sakr Agadir), Yassir Abbada (Raja Casablanca), Ibrahim Abaghli (Mellila), Amie Bidouri (Ittihad Azemmour), Ali Khadim, Sami Izal (Raja Casablanca), Yassine Karoum (Degibson), Rabii Abou Talbi (Sakr Agadir), Hassan Fanchi (Racing), Zouhair Jabbari (Mouloudia Laâyoune), Idriss Ghanam (Ittifak Marrakech), Zakaria Souari (Ittihad Mohammédia), Yassine Kamal (Difaâ El Jadida), Mohamed Ghilani (Mouloudia Laâyoune), Anas Haddaoui (Raja Béni Mellal), Houssam Zarkaoui (Mouloudia Tarfaya), Otmane Bloulib (Sebou Kénitra), Imad Laadimi (Raja Casablanca) et Badr Krichli (Raja Casablanca).