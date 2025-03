Botola Pro D1 : Le Raja accroché

Le Chabab officiellement relégué

18/03/2025

Le Raja de Casablanca a fait match nul à domicile face au Moghreb de Tétouan, un but partout, dimanche soir lors de la 25ème journée de la Botola Pro D1 de football.

El Houssine Rahimi (17e) a ouvert le score pour les Verts, alors que club tétouanais a égalisé grâce à Hamza Darai (62e).



Au terme de ce match, le Raja est huitième avec 37 points, alors que la MAT est 15e avec 16 unités.



De son côté, le Difaâ El Jadida (DHJ) s'est imposé face au COD Meknès par 2 buts à 1, au stade El Abdi. Les visiteurs ont ouvert la marque par l’entremise d’Ismail Mihrab (45+1è), avant que Marouane Hadhoudi n’égalise pour les locaux dans les arrêts de jeu (90+4è).



Entre-temps, le club doukkali a raté un penalty non transformé par Mustapha Sahd (90+3è). Et alors que les deux clubs s'apprêtaient à se quitter sur un score de parité, Khalid Baba est parvenu à offrir la victoire aux siens (90+13è).



A la faveur de ce succès, le DHJ conforte sa 9è place avec 35 points, tandis que le CODM stagne à la 12è place avec 30 unités.



Enfin, le Hassania d’Agadir a battu le Chabab de Mohammedia par 4 buts à 0. Mohamed Amine Katiba, auteur d'un doublé (28e, 55e), Abdellah Boukhanfer (87e) et Abdelaziz Kaidi (90+5e) ont marqué pour le club soussi, qui porte son actif à 26 points à la 13-ème position.



Le Chabab de Mohammedia, lanterne rouge avec 4 unités, est relégué à la deuxième division.



Résultats

ASFAR-MAS : 3-1

OCS-RCAZ : 2-0

RSB-UTS : 1-1

FUS-JSS : 4-2

IRT-WAC : 1-1

SCCM-HUSA : 0-4

Raja-MAT : 1-1

DHJ-CODM : 2-1.

Divers

Championnat D2



Voici les résultats complets de la 21ème journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football:



USYM-CJBG : 3-0

RCOZ-CAK : 0-1

KACM-SM : 3-0

RBM-WAF : 1-0

MCO-RAC : 2-1

JSM-OCK : 1-0

CAYB-USMO : 1-1

KAC-OD : 1-0



Classement



1-KACM : 41 pts

2-RBM : 36 pts

3-OD : 33 pts

4-USYM : 32 pts

5-SM : 31 pts

USMO : 31 pts

7-CJBG : 27 pts

8-WAF : 26 pts

RAC : 26 pts

10-KAC : 25 pts

11-JSM : 24 pts

CAK : 24 pts

13-CAYB : 21 pts

MCO : 21 pts

15-OCK : 18 pts

16-RCOZ : 16 pts



Karaté



La sélection marocaine de karaté a remporté une médaille d'or et une autre de bronze, lors du Karaté 1 Premier League, tenu du 14 au 16 mars dans la ville chinoise de Hangzhou.

Ainsi, le Marocain Said Oubaya a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 67 kg, après sa victoire en finale face au Jordanien Abdel Rahman Almastafa, qui a remporté l'argent. Le bronze est revenu à l'Azerbaïdjanais Nuran Rzazade et au Chinois Shin Cheng-Chung.

De son côté, la Marocaine Nisrine Brouk s'est adjugé le bronze des moins de 68 kg, dont le titre a été enlevé par la Japonaise Kama Tsubasa.