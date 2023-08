Botola Pro D1 Inwi: Le Maghreb de Fès bat le Moghreb deTétouan, la Renaissance de Zemamra s ’incline face à l'UnionTouarga

L’Olympic de Safi et le Hassania d’Agadir se neutralisent

29/08/2023

Le Maghreb de Fès s'est imposé face au Moghreb de Tétouan sur le score de 2 buts à 1, vendredi soir au complexe sportif de Fès, en ouverture de la 1ère journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football.



Les locaux ont ouvert la marque à la 30è minute par Mohcine Bouriga, avant que les visiteurs n’égalisent six minutes plus tard grâce à Mouhssine Abba. Dans le temps additionnel, les hommes de Tarik Sektioui ont inscrit le but de la victoire par Mohamed El Badaoui (90+6è).

L’Olympic de Safi et le Hassania d’Agadir se sont, quant à eux, neutralisés (1-1), samedi au stade la Marche Verte de Safi, en match comptant pour la même journée.



Le but des visiteurs a été l’œuvre de Mohamed Bakhkhach à la 82e minute de jeu, avant que Boniface Haba ne marque le but de l’égalisation (90e +2).

De son côté, l’Union Touarga (UTS) a pris le meilleur sur la Renaissance de Zemamra (RCAZ) par 2 buts à 1, samedi soir au Complexe Moulay El Hassan de Rabat.



Les Tourouguis l’ont emporté grâce aux buts d’Aiman Dairani (19è) et Simon Artiside (21è), alors que la RCAZ a réduit le score par Zakaria Hadraf (90+11, s.p). Dans les derniers souffles de la rencontre, le gardien de but de l’UTS, Abderrahmane El Houassli, a écopé d'un carton rouge (90+2è).

Mohamed Jaouab



Le défenseur central marocain Mohamed Jaouab a prolongé au Stade Rennais jusqu’en 2027, ont annoncé les Rouges et Noirs dans un communiqué.

Arrivé dans ce club il y a un an en provenance de l’Académie Mohammed VI, le joueur fait partie des nouveaux visages qu’ont pu observer et apprécier les supporters rennais durant la préparation estivale, indique le club dans un communiqué.

“Après une saison vécue avec la N2, le longiligne défenseur central s’est parfaitement fondu dans le collectif du groupe pro pendant ces six semaines d’entraînement”, ajoute-t-on. « C’est une chance d’avoir pu intégrer la préparation du groupe professionnel », a déclaré le joueur, cité dans le communiqué.

“Mon premier match au Roazhon Park face à West Ham était un super moment, particulier car j’étais face à Nayef Aguerd qui comme moi est passé par l’Académie Mohammed VI, c’est mon idole. Mon objectif désormais est de jouer mes premières minutes en match officiel”, a-t-il ajouté "Mohamed a beaucoup travaillé, beaucoup évolué. Il est aujourd’hui récompensé par cette prolongation", a souligné, de son côté, Olivier Cloarec, président exécutif-directeur général du club. "Sa progression est réjouissante. Il a participé à la préparation et il a montré de très bonnes choses tant dans l’attitude défensive qu’offensive. Il a, entre autres, réalisé une entrée remarquée contre West Ham", s’est réjoui, pour sa part, Florian Maurice, directeur technique.



Abderrazak Hamdallah



L'international marocain Abderrazak Hamdallah, sociétaire du club saoudien d'Al-Ittihad, s'est emparé de la tête du classement des buteurs du championnat professionnel saoudien (Roshn), avec quatre réalisations en trois matchs.

Après trois journées du championnat saoudien, l'attaquant marocain est classé premier buteur après avoir inscrit un doublé lors du match qui a opposé Al-Ittihad à Al-Riyadh, et au cours duquel son coéquipier, le Français Karim Benzema a marqué son premier but au championnat.

L'ancien joueur de l'Olympic de Safi (OCS) devance ainsi le Portugais Cristiano Ronaldo, le Sénégalais Sadio Mané (Al-Nassr) et les Brésiliens Roberto Firmino (Al-Ahli) et Malcom (Al Hilal) qui ont inscrit trois buts chacun.

Le doublé marqué contre Al-Riyadh est le 20ème de Hamdallah en championnat saoudien. Meilleur buteur lors de la saison précédente, avec 21 buts, Hamdallah l’a été également en 2018-2019 (34 buts) et en 2019-2020 (29 réalisations).



Ayoub El Kaabi

L'international marocain Ayoub El Kaabi a mené son équipe de l’Olympiakos à la victoire, jeudi, face aux Serbes du FK Cukaricki sur le score de 3 buts à 1, en match aller du dernier tour préliminaire de la Ligue Europa. El Kaabi, auteur d’un doublé, a ouvert le score dès la 3e minute de jeu, avant de revenir à la charge à la 40e minute pour donner l’avantage à son équipe.

Ayoub El Kaabi a rejoint l’équipe grecque en provenance d’Al-Sadd du Qatar. Il y évolue aux côtés de son compatriote Youssef Al Arabi.