Bientôt, le retour des supporters dans les stades

23/09/2021

Le retour des supporters dans les stades a été au centre d’une réunion du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), tenue mardi par visioconférence. A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a évoqué un retour progressif des supporters lors des prochaines journées, avec la nécessité de se munir du pass vaccinal, dans l'attente de la décision des autorités compétentes, a indiqué la FRMF dans un communiqué. Il a appelé, à cet égard, les présidents et responsables des clubs à prendre les mesures nécessaires et des mesures préventives liées au Covid-19, afin de faire réussir l’opération de retour des supporters dans les stades, selon la même source. Lors de cette réunion, il a été procédé à l’adoption du projet du programme de formation élaboré par la Commission technique et administrative et qui entrera en vigueur dès cette saison, ajoute le communiqué. Par ailleurs, le comité directeur a décidé, en coordination avec la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), d’adopter l’obligation de disposer de licences dans les matchs de Botola Pro1 Inwi et Botola Pro 2 Inwi dès la 3ème journée.