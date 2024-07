Banques et fenêtres participatives : 21,4 MMDH de financements accordés en 2023

29/07/2024

Les financements participatifs accordés par les banques et fenêtres participatives ont atteint 21,4 milliards de dirhams (MMDH) hors marges constatées d'avance en 2023, contre 17,4 MMDH un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Ces financements ont été dédiés à l'immobilier (80,4%), à l'équipement (13,5%), ainsi qu'à la consommation et trésorerie (6,1%), indique BAM dans son 20ème rapport annuel sur la supervision bancaire. Ce rapport fait également savoir que les financements participatifs sont constitués des types "Mourabaha" (99%) et "Salam" (1%), rapporte la MAP.



Ainsi, l'encours total des financements Mourabaha s'est établi à 28 MMDH, en hausse de 20,1% en glissement annuel. Hors marges constatées d'avance, cet encours est ressorti à 21,2 MMDH. En termes de répartition par objet économique, le portefeuille de Mourabaha est composé de 81% de financements immobiliers, 13,6% de financements à l'équipement et 5,5% de financements à la consommation.



En outre, BAM précise que le stock des biens acquis dans le cadre des opérations de Mourabaha ressort à 301,4 millions de dirhams (MDH) en 2023, contre 171,1 MDH en 2022.



Pour ce qui est de l'encours des financements Salam, il a augmenté à 187,7 MDH en 2023. Les créances sur la clientèle représentent 86,8% du total-actif.