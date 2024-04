Arrestation de trois individus pour leur implication présumée dans des opérations illégales d’avortement et de trafic de médicaments

15/04/2024

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kenitra, en coordination avec les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), ont réussi, samedi, à interpeller trois individus, dont un infirmier, pour leur implication présumée dans des opérations illégales d’avortement et de trafic de médicaments.



"Les opérations de recherche ont permis d’arrêter les suspects en flagrant délit de pratique d'un avortement illégal sur une femme, à l’intérieur d’un appartement appartenant à l’infirmier interpellé dans le cadre de cette affaire, considéré comme principal suspect de ces actes criminels", indique une source sécuritaire.



Les opérations de perquisitions réalisées à l’intérieur de l’appartement, théâtre de cette activité criminelle, ont permis la découverte d’équipements médicaux, de médicaments, d’injections et d'une somme d’argent en dirhams, outre un chèque au nom de la personne objet de l’opération d’avortement", ajoute la même source.



La femme a été transférée à l’hôpital à bord d’une ambulance, tandis que les trois mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l'ensemble des circonstances et éventuelles ramifications de ces actes criminels.