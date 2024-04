Aïd Al-Fitr : Les familles marocaines toujours fidèles aux traditions

08/04/2024

Aïd Al-Fitr occupe une place importante chez les Marocains et les musulmans en général. C’est une journée spéciale qui symbolise la fin du mois de jeûne, de piété, d’ascèse et de recueillement.

Comme chaque année, les préparatifs pour l’Aïd Al-Fitr ont déjà commencé. Les Marocains s’apprêtent à fêter la fin du mois de Ramadan dans une ambiance empreinte de joie et de convivialité.



Depuis quelques jours, les gens ne parlent que des préparatifs pour l’Aïd. Ils font de leur mieux pour rester fidèles aux traditions et coutumes transmises depuis des générations, comme le port de vêtements traditionnels pour se rendre aux mosquées, l’échange de visites familiales et amicales, le nettoyage des maisons, l’ornement au henné, le partage et la générosité, etc.



Les familles s’approvisionnent en tout ce qu’il faut pour égayer leurs tables le jour de l’Aïd. Ce qui explique la forte affluence que connaissent les grandes surfaces, les petits souks mais aussi le secteur informel.



De plus, les parents, de différentes classes sociales, sont préoccupés par l’achat de nouveaux vêtements pour leurs enfants. “Les vêtements des enfants sont chers mais je n’ai pas le choix. Je suis obligée de faire plaisir à mes gamins même si ma situation financière est difficile. Avant, on vivait mieux mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas car le pouvoir d’achat est de plus en plus en baisse", a souligné une mère de trois enfants. En fait, bien que l’inflation touche un bon nombre de familles, ces dernières font de leur mieux pour rendre leurs enfants heureux et pour que cette journée spéciale ne passe pas inaperçue.



Ces derniers temps, on voit de moins en moins de mères préparer de petits fours chez elles car presque tout le monde a tendance à s’orienter vers le prêt-à-porter. La disparition de certaines traditions est due aux mutations de la société.

Il est également important de se préparer psychologiquement, de penser aux choses qu’on aime faire pendant l’Aïd et aux personnes avec qui on veut passer du temps ce jour-là.



Par ailleurs, cette fête est caractérisée par la générosité vis-à-vis des démunis, grâce à Zakat Al-Fitr. En effet, la journée de l’Aïd débute par la prière, suivie par un copieux petit déjeuner comprenant des gâteaux traditionnels comme Feqas, Ghriba, Mhencha, Sablés et Baghrir imbibés de beurre et de miel, en plus du thé à la menthe ou du café... et ensuite par la visite de la famille.

Par ailleurs, beaucoup de gens se rendent aux cimetières pour se recueillir sur la tombe leurs proches.



Samira Lagsir (Stagiaire)

Légende : A Casablanca, le marché de Derb Sultan bat son plein