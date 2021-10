Achraf Hakimi, meilleur latéral droit au monde

31/10/2021

L'international marocain Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, est le meilleur arrière droit du monde, selon un sondage du site sportif "Goal.com", réalisé en partenariat avec le jeu vidéo "FIFA 22".



Le Lion de l'Atlas a totalisé 6631 votes, soit 56% des voix, pour devancer son grand rival, Alexander Arnold, l'international anglais qui évolue à Liverpool qui a, pour sa part, rassemblé 4152 votes, soit 35% des voix.



Le défenseur portugais de Manchester City, Joao Cancelo, a occupé la troisième position au sondage avec 4% du total des voix (449), suivi par l'Espagnol Dani Carvajal (Real Madrid) avec 422 voix et Kyle Walker (Manchester City), qui a obtenu 2% des voix (229).



Chaque année, "Goal.com" lance, en partenariat avec FIFA 22, un sondage pour choisir l'équipe type de la saison afin de donner l’opportunité à ses internautes de voter pour les meilleures joueurs du monde, à commencer par le poste de gardien de but, remporté par le portier de la sélection allemande et du Bayern Munich, Manuel Neuer.



L’international marocain a fait l’objet d’éloges de nombreux médias pour ses impressionnantes performances sur les terrains européens, notamment avec le Real Madrid, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan, avec qui il a été sacré champion d'Italie la saison dernière, avant de rejoindre le PSG, où il poursuit sa fulgurante ascension.



Pour sa part, le journal français "L’Équipe" a confirmé que le Marocain "est sans aucun doute, à ce jour, le meilleur transfert" conclu par le club de la capitale lors du mercato estival, malgré le recrutement des deux stars Lionel Messi et Sergio Ramos en provenance de La Liga.