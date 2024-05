Abou Dhabi accueille la 4ème édition des journées portes ouvertes de l'immobilier marocain

05/05/2024

La ville d’Abou Dhabi a abrité la 4ème édition des journées portes ouvertes de l'immobilier marocain (3-5 mai), au profit des Marocains résidant aux Emirats Arabes Unis.



Cet événement constitue une occasion idoine pour les membres de la communauté marocaine résidant aux Emirats Arabes Unis pour s’informer sur l'offre nationale de projets résidentiels et commerciaux dans diverses régions du Royaume, associée à des options préférentielles en termes de prix et de situation géographique.



Les projets résidentiels présentés à cette occasion portaient notamment sur des logements moyen standing et sociaux, des logements de haut standing et des terrains, avec des offres avantageuses de financement bancaire.



Les projets résidentiels et commerciaux qui on été exposés sont situés, notamment, à Marrakech, Laâyoune, Agadir, Tanger, Fès, Meknès, Bouznika, Casablanca, Sidi Rahal et Oujda.