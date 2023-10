Yazeed Al Rajhi et Toby Price remportent la 24ème édition du Rallye du Maroc

19/10/2023

Le Saoudien Yazeed Al Rajhi "Overdrive Racing" a remporté mercredi la 24ème édition du Rallye du Maroc dans la catégorie auto, tandis qu'en moto, l'Australien Toby Price "Red Bull KTM Factory" a été sacré, au terme de la 5ème et dernière étape, disputée à Merzouga. Yazeed Al Rajhis'est imposé devant le Russe Denis Krotov "Overdrive Racing" et l'Espagnol Nani Roma "M-Sport Ford World Rallye". En moto, l'Australien Toby Price a décroché la victoire finale en devançant au classement général l'Argentin Luciano Benavides(Husqvarna Factory Racing) et leChilien Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda). Dans la catégorie quads, le Français Alexandre Giroud (Team Giroud) a remporté le Rallye du Maroc 2023, tandis que le Slovaque Juraj Varga (Varga Motorsport Team) est arrivé 2ème, suivi du Guatémaltèque Rodolfo Guillioli. Quant au Marocain Souleymane Addahri (Africa Rallye Team), il a terminé à la 3ème place du classement général dans la catégorie moto "Rallye 3", après avoir remporté la 5ème et dernière étape. Addahri s'est adjugé cette étape avec un chrono de 2h44:51 devant le Sénégalais Cheikh-Yves Jacquemain et le Hongrois Richard Hodola. Le Rallye du Maroc 2023, dansla catégorie moto "Rallye 3", a été remporté par Cheikh-YvesJacquemain, tandis que Richard Hodola et Souleymane Addahri ont complété le podium. Le Marocain Amine Echiguer avait remporté l'édition 2022 du Rallye du Maroc dansla catégorie moto "Rallye 3", en devançant au classement général le Français Guillaume Borne et l'Indien Abdul Wahid. La 24è édition du Rallye du Maroc, placée sousle Haut patronage de SM le Roi MohammedVI, a regroupé plusieurs catégories(auto, camion, moto…)sur des parcours différents. Cette édition, qui a pris le départ samedi dernier de la ville d'Agadir, a connu la participation de concurrents venus des quatre coins du monde. Le Rallye du Maroc 2023 a ainsi attiré toutes les stars de la discipline au volant de 247 véhicules dont 101 autos, 10 camions et 136 motos et quads. Selon les organisateurs, la philosophie de ce Rallye est de partager les valeurs de fraternité et d'entraide du rallye-raid audelà du sport. Le passage de la course se veut un moment de joie partagé, une trace concrète laissée pour le futur, un suivi sur le long terme.