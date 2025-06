«Marca» : Diaz, une icône absolue du football marocain

10/06/2025

L’international marocain Brahim Díaz est une "icône absolue" du football marocain qui jouit d’une forte présence sur le terrain et d’une grande visibilité dans les médias et les réseaux sociaux, écrit le quotidien espagnol "Marca".



Porteur du numéro 10 en sélection, Brahim Díaz incarne un véritable phénomène social et médiatique depuis qu’il évolue au Real Madrid et représente l’équipe nationale marocaine, souligne le quotidien.

Brahim Díaz est le seul footballeur au monde à avoir fait la couverture du magazine Forbes, fait observer la publication.



Il est aussi le visage de nombreuses campagnes publicitaires au Maroc et fait partie des rares sportifs de haut niveau ayant fait des apparitions dans des films au cinéma, explique Marca.



Le milieu de terrain du Real Madrid compte également des millions de followers sur les réseaux sociaux et possède à Malaga une académie de formation de jeunes footballeurs qui va bientôt s’implanter au Maroc, soutient le journal spécialisé.



Marca relève que le Lion de l’Atlas s’apprête à vivre une saison 2025-2026 particulièrement chargée, au vu de ses engagements avec le Real Madrid (Liga, Coupe et Ligue des Champions), et l’équipe nationale qui joue les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.