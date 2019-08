Voilà à quoi ressemble la dépression

20/08/2019

A quoi ressemble la dépression ? Cette maladie mentale n'est pas facile à saisir lorsqu'on n'en souffre pas. Et c'est pourquoi Molly Backes, autrice de profession originaire de l'Iowa aux Etats-Unis, a voulu démontrer que non, la dépression, cela n'est pas seulement "être triste". Ce mal revêt de nombreux aspects. Et son "thread" (fil de messages) publié sur Twitter le 28 août a été partagé plusieurs milliers de fois.

Elle y parle plus précisément de la "tâche impossible" : "Les publicités sur la dépression parlent toujours de tristesse, mais elles ne mentionnent jamais ce symptôme sournois que tout le monde connaît trop bien : l'impossible tâche." Elle explique : "La tâche impossible peut être n'importe quoi : aller à la banque, remplir une ordonnance, faire son lit, vérifier ses courriels, payer une facture. De l'extérieur, cette impossibilité soudaine n'a aucune logique."

Elle décrit ensuite le regard que peuvent avoir parfois les personnes et l'entourage par rapport à ces tâches impossibles qui paraissent couler de source pour elles : "La tâche impossible est rarement réellement difficile. C'est quelque chose que tu as fait des milliers de fois. Pour cette raison, il est difficile pour les étrangers d'avoir de la sympathie. 'Pourquoi ne pas le faire et en finir ?' 'Ça te prendrait 20 minutes et puis ce serait fini.' Oh, nous le savons."

A force de répéter à ces personnes qui souffrent de dépression qu'elles ne font pas les choses que vous attendez d'elles, vous les mettez encore plus mal qu'elle ne se sentent déjà, comme le raconte Molly Backes : "Si vous êtes aux prises avec une tâche impossible, vous avez déjà ces conversations dans votre cerveau. De plus, il y a probablement une voix encore plus utile dans votre cerveau qui vous rappelle à quel point vous êtes un raté pour ne pas être capable de faire cette chose apparemment très simple."

Cette tâche impossible peut revêtir des atours bien différents selon elle : "Une autre chose cool à propos de la tâche impossible, c'est qu'elle vous touche pour des choses multiples. Une fois, il peut s'agir d'appeler quelqu'un, mais vous pouvez peut-être contourner ce problème en envoyant un courriel. Une autre fois, c'est un problème d'email. Puis, quand on croit qu'on l'a coincé, on ne peut soudainement plus faire la vaisselle."

Elle ajoute : "Si vous avez actuellement une ou plusieurs tâches impossibles dans votre vie, soyez indulgent envers vous-même. Tu n'es pas un raté, la dépression n'est qu'une connasse. Les tâches impossibles sont habituellement si stupides qu'il est embarrassant de demander de l'aide, mais les gens qui vous aiment devraient être heureux de vous donner un coup de main."

Molly Backes en appelle ensuite aux personnes qui entourent les malades de dépression et leur demande d'être plus indulgentes : "Si vous avez une personne dépressives dans votre vie, demandez-lui quelles sont ses tâches impossibles et trouvez les moyens de l'aider - sans porter de jugement. Un ami est venu me chercher une fois, m'a conduite deux pâtés de maison plus loin pour aller à la pharmacie et est venue m'aider à remplir une ordonnance. Deux blocs. C'était un cadeau incroyable."

Elle poursuit en incitant les malades à être plus bienveillant·e·s envers eux et elles-mêmes: "La seule bonne chose à propos des tâches impossibles, c'est qu'elles vous aident à être plus compréhensif avec les autres personnes dans votre vie, parce que vous savez ce que c'est que d'être plus doux et plus empathique. Tu sais... Le truc, c'est de tourner cette douceur et cette empathie vers soi-même."

Les internautes l'ont remerciée pour son message et ont partagé leur propre expérience : "Oui, merci. Vous avez saisi ce que je ressens aussi comme l'essence de la dépression pour beaucoup de gens : La tâche impossible. Très bien dit" ou "Toute ma vie. Le refrain le plus populaire est 'Je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas.' Et bien moi non plus."

La prochaine fois que vous abordez le sujet avec une personne qui souffre de dépression, maintenant vous savez quoi faire : l'aider, l'épauler, la soutenir face à ses "tâches impossibles."