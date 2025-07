Concerts: Les déboires du Real Madrid au Bernabeu font les affaires de l'Atlético

Avec la rénovation du Santiago Bernabeu, le Real Madrid souhaitait faire de son stade le lieu incontournable pour les grands concerts dans la capitale espagnole, mais un conflit judiciaire avec des riverains mécontents a contrecarré ce projet pour le plus grand bonheur de son rival: l'Atlético.



Une façade futuriste, des tribunes neuves et un toit rétractable de 8.000 mètres carrés: pour transformer son enceinte historique en espace polyvalent opérationnel toute l'année, le Real a engagé entre 2019 et 2024 des travaux colossaux, financés par 1,1 milliard d'euros de prêts.



Mais ce pari ambitieux s'est heurté à la colère des riverains, car le Bernabeu, installé en plein centre-ville, est entouré d'immeubles d'habitation. Après une première série de concerts à l'été 2024, les plaintes pour nuisances sonores se sont multipliées.



Face à ces procédures, le Real a annoncé voilà près d'un an suspendre tous ses concerts en attendant de trouver une solution. Un choix dont a profité le stade Metropolitano de l'Atlético Madrid, situé loin du centre-ville et à l'écart des habitations.



Cet été, trois stars de la musique espagnole, initialement programmées au Bernabeu, ont ainsi joué au Metropolitano. Coup dur supplémentaire pour le club merengue: la superstar du reggaeton Bad Bunny a lui aussi choisi cette enceinte pour ses 10 concerts madrilènes l'an prochain.



La décision de la mégastar portoricaine contredit la conviction du maire de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, qui avait assuré en avril que seul le Bernabeu pouvait attirer les artistes les plus prestigieux - comme l'icône américaine Taylor Swift, qui s'y est produite en mai 2024.



Pour Plácido Rodríguez Guerrero, professeur d'économie à l'Université d'Oviedo (nord), cette situation a entraîné des "dégâts importants pour la réputation" du Real. "Cela montre que le Real Madrid ne fait pas tout bien", expose-t-il à l'AFP.



Fin 2024, le président du Real, Florentino Pérez, avait rassuré les supporters sur l'impact financier de ce fiasco, en précisant que les concerts ne représentaient qu'1% du budget du club, dont le chiffre d'affaires a dépassé 1,1 milliard d'euros lors de la saison 2024/25.



Mais pour David Dunn, directeur général de la société de conseil 442 Design (basée à Edimbourg), qui a travaillé sur des projets commerciaux lancés par des clubs comme Arsenal et le Milan AC, la situation représente "un gros coup dur" pour le géant madrilène.

Même si les revenus générés par les matches, les visites du stade et les ventes en boutiques sont "excellents", le club comptait sur "l'organisation de multiples grands événements et concerts", explique-t-il à l'AFP.

Selon Business Insider Spain, le Real espérait obtenir 100 millions d'euros par an grâce aux événements musicaux.



Le club a perdu "des dizaines de millions d'euros" cet été au profit de l'Atlético, estime le professeur Rodríguez Guerrero. Si le Real souhaite reprendre ses concerts, cela lui "coûtera assez cher" en investissements, insiste-t-il.



Pour Francesc Daumal, expert en architecture à l'Université polytechnique de Catalogne, la principale faiblesse du Bernabeu en matière de concerts est son toit rétractable. Le stade "ressemble à une tente", car il est fermé par une structure "légère", avec "des ouvertures, des panneaux extérieurs qui laissent entrer l'air", détaille-t-il.



"Résoudre les problèmes d'isolation" phonique générés par les concerts "n'est pas simple" dans ces conditions, ajoute ce spécialiste, qui rappelle que le stade de l'Atlético, à l'inverse, a été conçu dès le départ avec une attention particulière à l'acoustique.

Les fans de musique, qui se sont rendus en masse au Metropolitano ces dernières semaines, confirment l'avantage de ce stade.



"Sur le plan acoustique, le Bernabeu est le pire endroit que nous avons vu", assure Sara, une communicante de 34 ans ayant assisté au concert de Taylor Swift au stade du Real, puis à celui de la star britannique Ed Sheeran fin mai au Metropolitano. Ce dernier stade est "meilleur", tranche-t-elle.



Un diagnostic dont les supporters de l'Atlético sont fiers. "Nous sommes heureux que des concerts sont organisés" au Metropolitano alors que le Bernabeu se débat face aux ennuis, lance David Guerrero, 27 ans, un maillot du club floqué au nom de Ed Sheeran sur les épaules.