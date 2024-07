Victoire du Onze olympique sur FC Villefranche Beaujolais

19/07/2024

La sélection olympique du Maroc s’est imposée face au FC Villefranche Beaujolais, qui évolue au championnat national de France, par 2 buts à 1, en match de préparation au tournoi de football masculin des JO-2024, jeudi à Villefranche dans la banlieue de Lyon.



Le premier but du Onze national a été signé Abdessamad Ezzelzouli (64e) tandis que Yassine Kechta a inscrit la seconde réalisation deux minutes plus tard.



Le tournoi olympique de football masculin, qui connaîtra la participation de 16 équipes, aura lieu du 24 juillet au 9 août prochain à Paris. L'équipe nationale évoluera dans le groupe B avec l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak.



Pour son entrée en lice, la sélection nationale affrontera l’Argentine le 24 juillet au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne.