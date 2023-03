Une expo sonore et visuelle sur Zidane à la Philharmonie

31/03/2023

La Philharmonie de Paris accueillera à partir d'octobre une installation sonore et visuelle autour de Zinedine Zidane et des "matchs-concerts" à l'occasion de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu cet automne en France.



"Zidane, un portrait du XXIe siècle", à l'origine un film sorti en salle en 2006, fait plonger le visiteur au coeur d'un match de football opposant le Real Madrid et Villarreal, filmé en 2005 en temps réel au stade Santiago Bernabéu de Madrid, indique la Philharmonie dans sa programmation 2023/2024 dévoilée mardi.



Dix-sept écrans géants diffuseront, "en les spatialisant, des contenus sonores spécifiques" invitant le visiteur à plonger dans "le souffle de Zidane, sa voix intérieure, le bruit des heurts du terrain, le chant des supporters, les sons du choc des corps et des frappes du ballon". Le tout associé à une musique originale du groupe de post-rock écossais Mogwai.



La Philharmonie va également organiser des "matchs-concerts" lors de la Coupe du monde de rugby: les matchs retransmis en direct sur grand écran seront accompagnés d'interludes musicaux et de la recréation de l'ambiance musicale des stades.



Comme chaque année, les orchestres et solistes les plus prestigieux se bousculeront dans la salle Pierre Boulez, et Philip Glass, l'un des compositeurs contemporains les plus influents, sera à l'honneur.



Une nouvelle édition du concours La Maestra, dédiée aux cheffes d'orchestre, des concerts consacrés aux "compositrices d'hier", des spectacles de danse et le premier festival consacré aux enfants sont également au programme.



Inaugurée en 2015 dans l'est de Paris et devenue une référence en matière d'acoustique, la salle va lancer "La Balise", une antenne radio de proximité impliquant des jeunes étudiants ou des personnes travaillant aux alentours du bâtiment.

Bouillon de culture

Forum de la poésie

Le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salim AlMalik, a annoncé mardi à Rabat, la création du forum de la poésie dans le monde islamique pour célébrer la Journée mondiale de la poésie.



M. AlMalik a expliqué, dans une allocution à l’occasion d’un événement à cette occasion sous le thème "Poèmes de la lumière", que "ce forum s'intéressera aux questions relatives à la poésie, soutiendra les poètes et fera de la Journée mondiale de la poésie une célébration annuelle des poèmes exceptionnels à chaque fois dans l'une des capitales des pays islamiques".



Lors de cette soirée consacrée aux poèmes du panégyrique du Prophète (Madih Nabawi), animée par des poètes de renom venus des différents pays du monde islamique, le directeur général de l’ICESCO a souligné que "cette soirée permettra à nos poètes d’avoir une idée sur ce forum pour que leurs œuvres puissent rayonner dans le monde entier".



Cette célébration a été marquée par une participation internationale de haut niveau de quinze poètes qui ont présenté leurs œuvres, ainsi que des cantiques prophétiques.



La soirée a ainsi connu la participation de poètes venus du Maroc, de Syrie, d'Arabie saoudite, d'Oman, du Sénégal, de Mauritanie, du Soudan, des Maldives, du Liban, de Bahreïn, du Yémen, du Cameroun et de Tunisie.