Une belle brochette d’humoristes marocains à l’affiche lors de la première soirée de Comediablanca

30/05/2025

Le premier spectacle programmé jeudi dans le cadre de la deuxième édition de Comediablanca, le festival du rire de Casablanca, sera animé par des humoristes marocains de premier plan.



Il s’agit de Hanane Fadili, Oussama Ramzi, Mohamed Fateh, le duo Driss et Mehdi, Simo Sedrati, Ayoub Idri, Ghita Kitane ainsi que le duo Said et Ouadie, comme cela a été annoncé mercredi par les organisateurs lors d’une conférence de presse à Casablanca.



Dans une déclaration à la MAP, Saâd Lahjouji Idrissi, président de Comediablanca, a assuré que ce festival cherche à soutenir les artistes nationaux tout en tissant des liens avec l’Afrique francophone et les diasporas, avant d’ajouter que cet événement artistique se fixe l’objectif de promouvoir "la culture du rire engagé".



Pour sa part, la star incontestée du One Women Show, Hanane Fadili, s’est dite heureuse de se produire dans ce festival qui représente pour elle une autre occasion de rencontrer son public et aussi de partager la scène avec des humoristes émergents et également s’inspirer des expériences des uns et des autres.



Organisé par l’Agence Tendansia et la Fondation Hiba, ce festival du rire rassemblera des humoristes marocains et francophones autour d’une programmation répartie sur deux soirées: l’une arabophone et l’autre francophone. Les organisateurs tablent sur pas moins de 4.000 spectateurs.



Parmi les nouveautés de cette édition, "le Village Comediablanca", un espace immersif mêlant humour, art de vivre et convivialité. Conçu comme un véritable quartier éphémère, il se compose d’un marché des créateurs mettant en avant l’artisanat local, une "chill zone" pensée pour se détendre et profiter de l’ambiance, un food court aux saveurs internationales, et une gaming zone pour des battles d’improvisations.

Conçu par le directeur artistique Amir Rouani, ce village a été imaginé comme un lieu de partage et d’expression artistique.



Le Festival Comediablanca se démarque aussi par son engagement en faveur de l’inclusion. En partenariat avec la Fondation Hiba, un programme d’accompagnement des jeunes humoristes est lancé : résidences, Master class avec des professionnels internationaux et suivi post-festival, pour structurer une filière humoristique durable, toujours selon les organisateurs.