Une délégation péruvienne s'informe du niveau de développement à Dakhla-Oued Eddahab

10/04/2025

Une délégation péruvienne, s'est informée, mercredi, du niveau de développement et des projets réalisés dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Cette visite de la délégation, conduite par la présidente du parti péruvien "Force Populaire", Keiko Fujimori, a été l'occasion pour prendre connaissance des potentialités et des infrastructures dont dispose la région dans divers secteurs socio-économiques.



Dans une déclaration à la presse, Mme Fujimori, a indiqué que ce déplacement à Dakhla s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail au Maroc, se disant "impressionnée par les atouts naturels de la région et l'hospitalité de ses habitants".



"Notre parti politique Fuerza Popular (Force Populaire) a toujours soutenu la souveraineté du Maroc sur son Sahara", a-t-elle souligné, notant que la région Dakhla-Oued Eddahab et la côte pacifique péruvienne "présentent de nombreuses similitudes, ainsi que de grandes opportunités de développement, au bénéfice de nos communautés respectives".



A cette occasion, Mme Fujimori et la délégation l'accompagnant ont tenu une rencontre avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, au cours de laquelle l'accent a été mis sur les aspects de développement et le progrès que connaît la région dans divers domaines.



De même, les membres de la délégation ont tenu une rencontre avec le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, durant laquelle ils se sont informés des différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau Modèle de développement des provinces du sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, ainsi que du rôle de cette instance élue en matière de gestion de la chose locale.



Lors de ce déplacement, Mme Fujimori et la délégation l’accompagnant ont visité plusieurs chantiers et projets structurants dans la région, dont le port Dakhla Atlantique et la station de dessalement de l'eau de mer.