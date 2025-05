Une percée stratégique et un nouvel espace en faveur de la position marocaine

Participation de la Chabiba Ittihadia au Conseil international de l’IUSY au Kosovo

19/05/2025

Malgré les difficultés logistiques et administratives pour assister au conseil de la IUSY au Kosovo, la Chabiba Ittihadia fidèle à sa tradition de présence active dans les instances de la IUSY a pu participer aux travaux du Conseil international de l’Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) tenu Pristina.



En raison des contraintes susmentionnées, la délégation s’est limitée à la participation du Secrétaire général de la Chabiba Ittihadya Fadi Loukili Asraoui, qui a assumé une lourde responsabilité en menant un travail exceptionnel de communication, d’influence et de négociation avec les différentes délégations participantes.



L’IUSY représente l’un des plus anciens espaces internationaux dédiés aux jeunesses socialistes et radicales. Historiquement, cette structure s’était positionnée en faveur de la thèse du Polisario, notamment en raison du soutien traditionnel des jeunesses d’Europe du Nord, ainsi que de certaines jeunesses d’Amérique latine. Dans ce contexte, les avancées politiques accumulées par la Chabiba Ittihadia depuis le dernier congrès tenu au Panama constituent une évolution qualitative dans le positionnement de la jeunesse marocaine au sein de cette organisation.



Lors de ce Conseil international, la Chabiba Ittihadia a réussi à faire adopter quatre projets de résolutions, ayant obtenu respectivement 64, 54, 52 et 50 voix pour, contre 14, 22, 16 et 22 voix opposées. Le projet de résolution le plus marquant, fut celui « Pour une paix juste, durable et souveraine en Afrique », comportant un passage explicite sur le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale sur le continent africain.



Parallèlement, la jeunesse du groupe séparatiste a rencontré des difficultés pour faire adopter ses résolutions hostiles envers le Maroc, témoignant d'un soutien considérablement réduit par rapport aux précédentes positions. Leurs initiatives, qui étaient habituellement presque unanimes, n'ont même pas atteint 50 % des voix cette fois-ci. De plus, le projet du titre provocateur « 50 ans d’occupation» n’a été adopté qu'après l'intégration d'amendements significatifs proposés par la Chabiba Ittihadia et ses alliés, ce qui a atténué toute hostilité à l'égard du Maroc. En parallèle, la jeunesse séparatiste n’a pas réussi à faire accepter le moindre amendement dans les projets soumis par la jeunesse marocaine.



Les observateurs ont noté le dynamisme de la Chabiba Ittihadia, dont le Secrétaire général Fadi Wakili Asraoui a joué un rôle central dans la mobilisation du soutien de plusieurs jeunesses, notamment celles d’Amérique latine, d’un certain nombre de jeunesses arabes, ainsi que de certaines jeunesses européennes, ce qui a grandement perturbé les calculs du Polisario.



Dynamique latino-américaine : un tournant stratégique en faveur du Maroc



La Chabiba Ittihadia a réussi une percée remarquable au sein des jeunesses latino-américaines, comme en témoigne le soutien apporté par des pays influents tels que le Panama, le Mexique, la Colombie, la République dominicaine et le Venezuela. Ce revirement stratégique dans des positions autrefois considérées comme proches du camp pro-séparatiste illustre l’efficacité du travail important mené par le parti et sa jeunesse en Amérique latine, travail qui commence désormais à porter ses fruits dans les instances internationales.



Dans ce contexte, il convient de signaler que le Kurdistan d’Irak a voté en faveur du Maroc, tandis que les jeunesses du Kurdistan turc et du Kurdistan iranien ont choisi de s’abstenir.



Une bataille organisationnelle tendue à l’IUSY:



Le Conseil a vu l’élection de la Tunisienne Hend Mghith à la tête de la présidence et du secrétariat général de l’IUSY, une première historique au sein de l’organisation. Son élection à une large majorité a été perçue comme la consécration de la nouvelle orientation de l’IUSY, et devrait permettre de se préparer pour le prochain congrès dans un climat organisationnel plus harmonieux.



Analyse politique des chiffres et des résultats du vote : gains numériques et mutations symboliques



Une lecture approfondie des résultats du vote montre que les quatre projets de la Chabiba Ittihadia ont obtenu des scores élevés, reflétant une transformation qualitative dans l’équilibre des soutiens au sein de l’IUSY. Le projet le plus important, relatif à la souveraineté des États africains, a obtenu 64 voix favorables contre 14, soit plus de 82 % des voix exprimées en faveur de la position marocaine. Les autres projets ont reçu respectivement 54, 52 et 50 voix favorables contre 22, 16 et 22 voix opposées, ce qui traduit une certaine stabilité du bloc de soutien et un recul notable du nombre d’opposants.



À l’inverse, la jeunesse du Polisario n’a pu recueillir que 36 voix pour son projet le plus virulent contre le Maroc, contre 26 voix opposées et 16 abstentions. Cela signifie que 42 voix (soit près de 54 %) ne se sont pas prononcées en faveur du projet, tandis que seules 46 % l’ont soutenu. Quant à leur second projet, il a obtenu 40 voix favorables, mais les 18 abstentions et 18 oppositions indiquent une érosion significative de leur base de soutien, notamment parmi les jeunesses traditionnellement proches du front séparatiste.



La comparaison directe révèle que le score le plus élevé atteint par la jeunesse du Polisario (40 voix) est inférieur de 24 voix à celui atteint par la Chabiba Ittihadia (64 voix), illustrant ainsi l’élargissement de l’écart politique entre les deux camps au sein de l’organisation, pour la première fois depuis plusieurs années.



Par ailleurs, le fait que 16 voix se soient abstenues de soutenir le projet du Polisario – portant le titre explicite de «50 ans d’occupation» – revêt une signification politique importante. Dans ce genre de dossiers, l’abstention ne traduit pas nécessairement une neutralité, mais peut souvent être interprétée comme un rejet implicite ou une réserve manifeste. Ainsi, une lecture politique approfondie de ces résultats met en lumière une progression réelle de la position marocaine dans un espace international longtemps considéré comme hostile, et confirme que l’avenir de l’IUSY ne peut désormais se construire qu’en intégrant pleinement la légitimité du positionnement marocain.