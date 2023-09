Une cellule de soutien psychologique aide la population à surmonter l’épreuve du séisme

A l'hôpital de campagne des FAR à Asni

19/09/2023

Le séisme, qui a secoué il y a une semaine plusieurs régions du Royaume, n’a pas uniquement engendré des pertes en vies humaines et d’énormes dégâts matériels, mais il a aussi laissé des séquelles dans les cœurs et les esprits des habitants des zones sinistrées.



Vu que l'accompagnement des victimes constitue une étape cruciale dans le processus de résilience et de reconstruction, plusieurs cellules de soutien psychologique ont été mises en place dans les régions touchées par le tremblement de terre pour aider les personnes encore sous le choc à se remettre de cette rude épreuve et à en sortir encore plus fortes.



L’unité de soutien psychologique installée au sein de l’Hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR) dans la commune rurale d’Asni (province d’Al Haouz), mis en place conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, est l’une de ces cellules de soutien et d’aide psychologique d’urgence qui ont été constituées dans le sillage du séisme.



Mobilisant professionnels de la santé mentale et assistants sociaux, elle accueille quotidiennement près de 60 cas, en grande majorité des femmes et des personnes âgées.

Un grand nombre de personnes qui sollicitent l’accompagnement de cette cellule traversent une situation difficile suite à la perte de membres de leurs familles dans le séisme.



Cette cellule apporte une assistance précieuse aux personnes présentant un stress post-traumatique, notamment des flash-back du séisme, des cauchemars récurrents, des troubles de sommeil, insomnie, irritabilité, difficultés de concentration, manque d'appétit ou boulimie.



Elle traite à ce stade ces symptômes non invalidants qui constituent des états psychologiques d’adaptation dont la sévérité diffère en fonction de la vulnérabilité, de la génétique et des antécédents médicaux des personnes.



Espace d’écoute où chacun peut extérioriser ses peurs, angoisses et espoirs, partager ses émotions et raconter sa détresse, cette unité a pour objectif d’identifier les personnes souffrant de stress post-traumatique afin de les aider à faire leur deuil et à retrouver confiance.



Pour le staff médical opérant au sein de cette unité, il est primordial d’accompagner ces personnes car elles peuvent développer des troubles post-traumatiques ou des dépressions chroniques si elles ne bénéficient pas de l’appui dont elles ont besoin.



Accompagnement psychologique, mais pas seulement



Installé et mis en service en moins de trois jours, l’hôpital de campagne des FAR à Asni apporte aussi une assistance vitale aux habitants des douars sinistrés de la province d’Al Haouz dans différentes spécialités médicales, dont la chirurgie orthopédique, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie ORL, la neurochirurgie et l’ophtalmologie.



Des soins médicaux et chirurgicaux y sont prodigués de jour comme de nuit sous la supervision de 24 médecins, épaulés par des infirmiers et des assistants sociaux.



Cette structure hospitalière disposant aussi d’un service d'urgences, d’un bloc opératoire, d’une pharmacie, d’un laboratoire d’analyses ainsi que d’une radiologie, offre des soins notamment en médecine générale, gynécologie, traumatologie, pédiatrie et ophtalmologie.

Cet hôpital médico-chirurgical militaire de campagne donne la mesure de l’impressionnante mobilisation logistique en faveur des populations affectées par le séisme.



Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les FAR ont déployé d’urgence durant la nuit du 9 septembre, suite au séisme, d’importants moyens humains et logistiques, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de recherche et sauvetage et d’un hôpital médico-chirurgical de campagne.



Ce geste Royal apporte du baume aux cœurs des populations des zones touchées, qui apprécient hautement cette initiative à fort impact humanitaire pour réconforter les sinistrés.

En effet, des éléments d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d’apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations affectées.