Les Marocains, première communauté étrangère affiliée à la sécurité sociale en Espagne

16/06/2025

Les Marocains résidant en Espagne demeurent au premier rang des travailleurs étrangers affiliés au régime de la sécurité sociale avec un total de 383.377 adhérents à fin mai 2025, selon des données du ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, publiées lundi.



Les Marocains sont suivis des Roumains avec 350.487 affiliés, des Colombiens (236.442), des Italiens (210.041) et des Vénézuéliens (190.320), d'après la même source.

Le nombre total des travailleurs étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole a atteint 3.070.831 personnes en mai dernier, en hausse de 73.524 adhérents, soit 1,6% de plus par rapport au mois précédent.



Les affiliés originaires de pays extra-communautaires se chiffrent à 2.117.322 soit 69% du total des adhérents, et ceux issus de pays de l'Union européenne s'élèvent à 953.509 personnes (31%).



Le ministère relève en outre que le nombre des travailleurs indépendants étrangers a atteint un niveau record de 484.062 affiliés à fin mai, en progression de 6,5% en glissement annuel.