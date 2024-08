Un vétéran marocain de la Seconde Guerre mondiale et du conflit d’Indochine fait Chevalier de la Légion d’honneur

16/08/2024

Larbi Jawa, 98 ans, vétéran marocain de la Seconde Guerre mondiale et du conflit d'Indochine, a été fait, jeudi, Chevalier de la Légion d’honneur par le Président de la République française, Emmanuel Macron.



'’Monsieur Larbi Jawa, au nom de la République française, je vous fais Chevalier de la Légion d’honneur’’, a déclaré le Président Macron lors de la cérémonie de décoration, organisée à la nécropole nationale de Boulouris à Saint-Raphaël, à l’occasion de la commémoration du 80ème anniversaire du Débarquement de Provence.



Il était accompagné lors de cette cérémonie de son frère d’armes Abdellah Jaber, 103 ans, décoré en 2014 de la Légion d’honneur.



"Je suis très fier et profondément honoré de recevoir cette décoration. Nous l'avons amplement méritée," a déclaré M. Jawa à la MAP.

"Nous avons traversé bien des épreuves pour l'obtenir", a-t-il ajouté.



Cette séquence mémorielle s’est déroulée en présence de chefs d’État et de gouvernement de pays ayant combattu auprès des Alliés pour la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale (39-45), dont le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à cette cérémonie.



Natif de Khénifra, Larbi Jawa s'était engagé le 4 février 1943 à l’âge de 18 ans. Dès décembre de la même année, il participe à la dure campagne d’Italie où il s'illustre à Monte Cassino, faisant preuve d'un sang-froid et d'un courage remarquables, qui seront récompensés par une citation à l’ordre de la brigade.



A l'issue de la Seconde Guerre Mondiale et à compter du 14 juin 1950, il se réengage au sein du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains et participe deux fois à la Guerre d'Indochine. Au cours des terribles combats de la RC4, il est grièvement blessé dans la région de Dong-Khé, continuant malgré tout à assurer ses missions. Il repart ensuite pour un 2ème séjour en Indochine du 7 juin 1953 au 22 juin 1955.



Promu Sergent le 1er avril 1955, Larbi Jawa termine son service en 1956 et retourne dans sa ville natale.