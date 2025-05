Le Groupe socialiste- Opposition ittihadie soulève le dossier épineux du contrôle des établissements publics

21/05/2025

Dans le cadre de sa mission constitutionnelle de suivi et de contrôle des finances publiques de même que de l’évaluation du caractère judicieux et fructueux d’un certain nombre d’investissements, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a adressé des demandes aux commissions parlementaires permanentes les incitant à interpeller les responsables de plusieurs institutions et entreprises publiques.



A cet égard, le Groupe d’opposition ittihadie se déploie activement pour assurer la consolidation de la bonne gouvernance et l’évaluation assidue de l’action entreprise par les services publics, en application par ailleurs des dispositions du règlement intérieur de la Chambre des représentants y afférentes et en conformité avec les Hautes orientations Royales appelant à une réforme profonde et structurelle du secteur public national de manière à assurer la rationalisation de la gestion financière et l’incitation effective de l’investissement à même de générer une dynamique économique nationale et la promotion optimale de l’emploi.



En effet, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a adressé trois demandes au président de la commission du contrôle des finances publiques et de la gouvernance, dont celle qui appelle à tenir une réunion avec la présence du ministre du Transport et de la Logistique et du directeur général de l’Office national des aéroports, afin d’examiner les plans stratégiques de l’établissement en question et les enjeux de l’habilitation des infrastructures, du développement du secteur touristique et de l’amélioration de la gouvernance.



Quant à la deuxième demande, elle réclame la tenue d’une réunion avec la participation de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, de même qu’avec la présence du président directeur général de l’OCP afin de débattre de la politique d’investissement de cet établissement à l’aune des défis stratégiques dans les domaines de la production minière et chimique et de la consolidation de l’export, de la vigilance juridique et commerciale et de l’action diplomatique tendant à veiller sur les intérêts nationaux.

Par ailleurs, la troisième demande formulée par les députés usfpéistes concerne la tenue également d’une réunion avec la présence du ministre du Transport et de la logistique et du directeur général de « Royal Air Maroc » pour se pencher sur le modèle économique adopté…



D’autre part, le Groupe d’opposition ittihade a interpellé également le président de la commission des secteurs de production pour la tenue de deux réunions en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire (…)



Ainsi, concernant l’Agence nationale des établissements publics, évoquant la teneur des Discours Royaux (Fête du Trône 20/06/2020, ouverture parlementaire 9/10/2020), appelant au lancement d’une réforme structurelle globale du secteur public et à la création d’une agence nationale qui puisse veiller sur la gestion stratégique des participations de l’Etat et sur le contrôle de l’action des établissements publics, de même que la loi 82-20 portant création de l’Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l’Etat, entrée en vigueur en date du 26 juillet 2021, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a relevé un grand retard quant à l’activation desdites réformes, les textes de lois organiques y afférents n’ayant pas été émis (…) tout en déplorant la détérioration de la situation financière de certains établissements dépendants du budget public dont leur endettement n’a fait que s’exaspérer davantage (…)



S’agissant de la recommandation de la réunion de la commission des finances et du développement économique avec la présence du ministre délégué chargé du Budget et du directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable consacrée à l’examen du modèle économique et financier de l’Office et aux perspectives de sa restructuration, les députés parlementaires ittihadis ont indiqué que ledit établissement est confronté à de nombreux défis tels que la crise hydrique et la hausse de la demande énergétique. A ce propos, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a indiqué que la production de l’électricité au titre de l’année 2023 a atteint 42.402 GW/heure face à une demande dépassant les 43.991, ce qui a nécessité l’importation de 2.311 GW. (…)



Là-dessus, le Groupe d’opposition usfpéiste, en réclamant la tenue d’une réunion de la commission du contrôle des finances publiques et de la gouvernance avec la présence du ministre du Transport et de la Logistique et du directeur général de l’Office national des aéroports, réunion dédiée aux programmes stratégiques de l’établissement, a souligné que cette institution a enregistré en 2023 des données record en matière de trafic aérien avec notamment 27 millions de passagers.



Or, pour les députés ittihadis, en dépit des gros efforts déployés par l’ONDA, les réalisations ont révélé la modicité quant à la création de la valeur ajoutée durable et à l’amélioration des prestations véhiculées (…)



D’autre part, parmi les établissements publics et les entreprises clefs de l’économie nationale sur lesquels se sont focalisées les interpellations du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, a figuré, du fait de sa place stratégique dans l’ensemble de l’économie nationale, l’Office chérifien des phosphates (OCP).



Cette institution prestigieuse dont l’importance socio-économique et stratégique est prépondérante tant sur le plan national qu’au niveau des partenariats continentaux et internationaux du Royaume, est tenue de mettre en avant ses orientations d’investissement et de démontrer leur impact sur le développement de ses activités productrices, notamment minières et chimiques de même que sur le développement des énergies et la consolidation de la capacité productrice du Maroc en matière d’interférences avec le marché mondial qui fait tout de même l’objet de mutations concurrentielles continuellement progressives (…)



Rachid Meftah