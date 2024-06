Un panorama de 3 films marocains en projection au 15ème FIDADOC

10/06/2024

Un panorama de trois films marocains, qui connaissent depuis plusieurs mois une très belle carrière en festival et dans les salles, seront en projection dans le cadre de la 15ème édition du Festival international du film documentaire d'Agadir (FIDADOC).



Il s’agit de "La mère de tous les mensonges" d’Asmae El Moudir, "Scènes de Salé" d’Imrane Rahani et "Better" de Kamal Ourahou, qui seront projetés sur grand écran lors de cette première manifestation cinématographique marocaine consacrée au documentaire de création.



"La mère de tous les mensonges" est l’histoire d’un tissu de mensonges familiaux et d’une jeune femme à la recherche de la vérité. A travers sa propre voix, Asmae oscille entre histoire nationale et histoire personnelle.



"Scènes de Salé" d’Imrane Rahani raconte l’histoire d’un groupe de jeunes cinéastes optimistes qui déambulent dans la ville de Salé, provoquant rencontres et échanges avec des habitants de la ville. Ces derniers évoquent leur vie et leurs expériences personnelles, abordant les thèmes de l'art, du travail, de la souffrance …



"Better" de Kamal Ourahou braque les projecteurs sur l’histoire de Nassim Lachhab, devenu le premier skateur professionnel africain au monde, après avoir filmé les toutes premières vidéos de skateboard à Rabat.

Après 12 ans, ce dernier revient sur son ascension dans la scène skate internationale, en parallèle à son parcours d’émigré.



Organisé à l'initiative de l'Association de culture et d'éducation par l'audiovisuel, le FIDADOC, qui se poursuit jusqu’au 12 juin dans la perle du Souss, est l'opportunité pour les cinéphiles gadiris et tous les passionnés du cinéma du réel au Maroc de découvrir sur grand écran le meilleur du cinéma documentaire international, à travers une vingtaine de films de la sélection officielle, en présence de leurs auteurs et de trois invitées exceptionnelles.