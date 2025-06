Le court-métrage marocain "Harun & Mamun" en sélection officielle au Festival international du film d’animation d’Annecy

26/06/2025

Le Maroc confirme sa place sur la scène internationale des films d’animation avec la sélection du projet du court-métrage "Harun & Mamun", de la réalisatrice Jihane Joypaul, dans le prestigieux programme MIFA Pitches Partenaires du Festival international du film d’animation d’Annecy.



Après une première participation remarquée en 2024, le Maroc revient ainsi à Annecy avec un projet fort et une dynamique collective rassemblant studios, réalisateurs et producteurs engagés dans l’émergence d’un écosystème professionnel structuré, indique Artcoustic Studios dans un communiqué, notant que cette participation marocaine s’inscrit dans la stratégie du CCM, portée par son directeur Abdelaziz Bouzdaini, pour accompagner l’essor de l’animation marocaine.



Avec "Harun & Mamun", la réalisatrice Jihane Joypaul signe un récit poignant en stop motion mêlant émotion, mémoire et catastrophe dans un décor urbain inspiré de Casablanca.

Le film suit le cheminement d’un père et de son fils dans un monde figé par l’impact imminent d’une météorite, révélant, à travers cette suspension du temps, les blessures d’un lien familial à reconstruire.



D’une durée de 13 minutes et destiné à un public large, le court-métrage aborde des thèmes universels à travers une esthétique audacieuse et une narration sensorielle.

Produit par Ali Rguigue, figure clé et fédérateur des acteurs du cinéma d'animation au Maroc, ce projet est actuellement en développement, avec la fabrication des décors au sein du premier studio marocain de stop motion, récemment installé à Flow Motion School, grâce à une collaboration avec le Festival Animasyros, l’Institut français du Maroc, le CCM et Artcoustic.



Le pitch officiel a eu lieu le 12 juin à l’Impérial Palace, lieu emblématique qui accueille le Festival et le Marché international du film d’animation d’Annecy (MIFA), dans le cadre du programme Pitches Partenaires Animasyros.



Sélectionné parmi les cinq meilleurs projets des MIFA Pitches Partenaires, "Harun & Mamun" a été salué par des institutions de référence en France telles que le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et la Cité de l'image en mouvement d'Annecy (CITIA), mais également par de grands noms lors des échanges de Jihane Joypaul et Ali Rguigue avec plusieurs figures majeures de l’animation internationale.



"Harun & Mamun" a également retenu l’attention de personnalités emblématiques telles que Matt Groening (The Simpsons), Ron Clements (Aladdin, La Petite Sirène), Kristof Serrand (Astérix) ou Gints Zilbalodis (Flow)...



Dans la continuité du partenariat de coproduction entre la France et le Maroc, le projet "Malik", réalisé par Khalid Nait Zlay, fait actuellement l’objet de négociations avancées. A l’occasion du dernier Festival de Cannes, des discussions stratégiques ont réuni les partenaires impliqués dans cette coproduction entre le Maroc, le Canada et la France, illustrant la montée en puissance des collaborations transnationales dans le secteur de l’animation.



Parmi les perspectives structurantes à venir, la mise en place d’un hub africain baptisé "Africa and Diaspora Animation" se dessine comme une étape majeure. Rassemblant déjà plus de 50 membres issus de différents pays du continent, ce réseau a pour ambition de renforcer la coopération panafricaine, de favoriser les échanges de compétences et de créer des passerelles concrètes entre les talents de la diaspora et les professionnels de l’animation en Afrique.



A travers cette sélection, c’est toute la filière marocaine de l’animation qui gagne en visibilité et en crédibilité, dans un contexte où les enjeux de formation, de production locale et de diffusion internationale deviennent centraux. Le CCM, en accompagnant activement ce type d’initiatives, réaffirme son engagement en faveur d’un cinéma marocain pluriel, créatif et ancré dans les nouvelles écritures visuelles.