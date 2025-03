Trois matches tests pour les U20

18/03/2025

La sélection marocaine des moins de 20 ans de football jouera trois matches amicaux face au Ghana et à la Sierra Leone au Complexe Mohammed VI de football, indique la Fédération Royale marocaine de la discipline (FRMF).



L'équipe nationale affrontera le Ghana les 20 et 24 mars et la Sierra Leone le 22 dudit mois.

Ces rencontres s'inscrivent dans les préparatifs des Lionceaux de l'Atlas pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, qui se tiendra du 26 avril au 18 mai prochains en Côte d'Ivoire.



La sélection marocaine a été placée dans le groupe B, aux côtés du Nigeria, de l'Egypte et de l'Afrique du Sud. Trente joueurs ont été convoqués par l'entraîneur de l'équipe nationale Mohammed Ouahbi en prévision de ces rencontres amicales.



Voici la liste des joueurs convoqués: Ibrahim Gomez (Olympique de Marseille/France), Yanis Benchaouch (AS Monaco/France), Faiçal El Meziani (RKC Waalwijk/Pays-bas), Ismail Aouad (Lens/France), Aymane Arkik (Huesca/Espagne), Ismail El Bakhti (SK Sturm Graz/Autriche), Ismail Baouf (Anderlecht/Belgique), Adam Benaissa (Elche/Espagne), Ilyas Boumassoudi (Den Bosh/Pays-bas), Ilyas Daou (Anderlecht/Belgique), Samir El Mourabit (Strasbourg/France), Naoufal El Hanach (PS Germain/France), Aissa Habri (Stade Rennais/France), Ilyas Hosni (Le Havre/France), Ahmed Khatir (SK Beveren/Belgique), Hamza Koutoun (Nice/France), Ali Maamar (Anderlecht/Belgique), Othmane Maama (Montpellier/France), Saad El Haddad (Venezia FC/Italie), Yassir Zabiri (FC Famalicão/Portugal), Mouad Dahak (Union Touarga), Anas El Makaoui (FUS Rabat), Houssam Saddak (Union Touarga), Mohammed Amine Katiba (Hassania Agadir), Reda El Allaoui (FUS Rabat), Fouad Zahouani (Union Touarga), Abdelhakim El Mesbahi (AS FAR), Soufiane Karoui (Nacional/Portugal), Aymane Zouine (Inter Milan/Italie) et Abdelhamid Aït Boudlal (Amiens/France).