Trésor: Un déficit maitrisé à 62 MMDH en 2024

09/10/2024

Le Trésor devrait maîtriser son déficit en 2024 à 62 milliards de dirhams (MMDH), soit 4% du produit intérieur brut (PIB), selon Attijari Global Research (AGR).



À la lumière des évolutions budgétaires prévues par la Loi de finances (LF-2024) et la poursuite de la stratégie du Trésor orientée vers les financements extérieurs, le Trésor devrait maîtriser son déficit en 2024 à 62 MMDH, soit 4% du PIB , indique AGR dans son rapport "Budget Focus - Fixed Income" du mois d’août.



La dette du Trésor devrait poursuivre sa hausse en 2024, atteignant selon les estimations d’AGR 1.078 MMDH contre 1.017 MMDH en 2023.



Sous l’hypothèse d’une concrétisation de 80% des tirages extérieurs prévus par la LF 2024, soit 56 MMDH, la dette intérieure devrait atteindre 788 MMDH en 2024, en hausse de +3,3% par rapport à son niveau à fin 2023 et la dette extérieure devrait augmenter de +14,7%, passant de 253 MMDH en 2023 à 290 MMDH en 2024.



Au terme du mois d’août, la dette globale aurait atteint 1.061 MMDH. La composante intérieure aurait avancé à 803 MMDH. Pour sa part, la composante extérieure se serait établie à 258 MMDH.



Le poids de la dette extérieure dans l’endettement global du Trésor devrait rester maîtrisé à 24% à fin août 2024 et ne devrait pas dépasser les +27% à fin 2024 tenant compte de la nouvelle orientation vers les tirages extérieurs, sans pour autant dépasser la limite supérieure du Benchmark de référence, soit de 30%.



"Tenant compte des prévisions de la LF-24 pour l’année 2024 en termes de croissance et d’endettement, le Trésor devrait maîtriser son ratio d’endettement autour des 70% en 2024. Ce dernier aurait atteint 68,5% à fin août 2024E. Plus en détails, l’endettement intérieur devrait s’établir à 51,9% en août 2024 avant d’atteindre 50,9% à la fin de l’année 2024", poursuit la même source.



Le taux d’endettement extérieur devrait s’accélérer passant de 18% à fin 2023 à 19,6% en 2024. Ce niveau tient compte de l’hypothèse d’une réalisation de seulement 80% des tirages extérieurs prévus par la LF-24 à 70 MMDH. Celui-ci aurait reculé à 16,7% à fin août 2024.