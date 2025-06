Bank Al-Maghrib et IFC s’allient pour promouvoir l’inclusion financière agricole au Maroc

20/06/2025

Bank Al-Maghrib (BAM) et International Finance Corporation (IFC - Société financière internationale) ont signé, mercredi à Rabat, un cadre de partenariat portant sur la promotion de l’inclusion financière agricole.



Ce partenariat traduit l’ambition des deux institutions de promouvoir un modèle de financement innovant pour répondre aux besoins financiers des petits agriculteurs et des chaînes de valeurs agricoles, indiquent BAM et IFC dans un communiqué conjoint.



La convention contribue ainsi aux objectifs nationaux du Maroc en matière d’inclusion financière agricole et au programme de sécurité alimentaire à l’horizon 2030.



Le périmètre de ce partenariat couvre l'agriculture technologique (AgTech) au Maroc. Cette activité, en pleine expansion, contribue à la modernisation des pratiques agricoles grâce à l'utilisation de technologies avancées, rapporte la MAP.



La combinaison des ressources, des expériences et des expertises permettra aux agriculteurs d’accéder à des services financiers personnalisés, grâce à l’accompagnement de l’AgTech dont les offres associent le conseil technique, la gestion des relations avec les acteurs de leurs chaînes de valeur ainsi que l’inclusion financière.

L’objectif commun de ce partenariat est d'améliorer la résilience des exploitations agricoles et de favoriser une croissance inclusive et durable.



La convention porte sur la mobilisation et l’accompagnement des acteurs de l’écosystème financier, le développement de nouvelles approches pour une meilleure utilisation des données sur le secteur agricole ainsi que la sensibilisation des agriculteurs par rapport aux options de financement disponibles, en veillant à ce qu'ils aient les outils nécessaires pour prendre les bonnes décisions.