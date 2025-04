L’offensive protectionniste américaine fait plonger les marchés mondiaux dans le noir

Le pétrole au plus bas depuis près de quatre ans

07/04/2025

La guerre commerciale déclenchée par les tarifs douaniers américains imposés par Donald Trump continue de semer un vent de panique à travers le monde, notamment en Europe et en Asie où plusieurs marchés boursiers ont fortement été secoués lundi 7.



L’inflexibilité du président américain sur ses droits de douane a en effet fortement secoué les principales bourses du monde au point de provoquer le plongeon «historique», rapporte l’AFP.



Alors que la Bourse de Francfort dévissait de 5,75% dans les premiers échanges, après avoir brièvement chuté de plus de 10%, les bourses de Paris, Londres, Milan et de Suisse chutaient de leur côté respectivement de 5,68% ; 5,21% ; 6,37% et 6,51%.



Egalement touchées par ce mouvement, plusieurs places financières asiatiques ont du fermer, alimentant ainsi les risques d'escalade destructrice pour l'économie mondiale.

Pour se faire une idée de la gravité de la situation : la Bourse de Hong Kong s'est effondrée de plus de 12% lundi, dévissant de 12,65% dans les derniers échanges ; l'indice composite de Shanghai et de Shenzhen a dégringolé de 7,34% et 9,66% vers 07H20 GMT, la Bourse de Tokyo a clôturé sur un plongeon de presque 8%, de même que celle de Séoul a terminé la séance en repli de 5,6%, selon l’AFP.



Il est important de noter que les droits de douanes américains annoncés par le président américain ne laisse pas indifférentes les institutions économiques spécialisées à l’instar du Fonds monétaire international (FMI).



«Nous sommes encore en train d’analyser les conséquences macroéconomiques des mesures douanières annoncées, mais il est manifeste qu’elles font peser un risque important sur les perspectives internationales dans un contexte de croissance atone», a récemment déclaré la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.



Mais pour la patronne de l’institution financière internationale, « il est important d’éviter des décisions susceptibles de nuire davantage à l’économie mondiale ». Elle a ainsi appelé les États-Unis et ses partenaires commerciaux à œuvrer de façon constructive à résoudre les tensions commerciales et à réduire l’incertitude et promis que son institution publiera très prochainement les résultats de son analyse dans les Perspectives de l’économie mondiale lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se tiendront à la fin du mois.



Même son de cloche du coté de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui affirme suivre et analyser de près les mesures annoncées par les États-Unis le 2 avril 2025.



«De nombreux membres nous ont contactés et nous collaborons activement avec eux pour répondre à leurs questions concernant l'impact potentiel sur leurs économies et le système commercial mondial», a déclaré sa directrice générale, Dre Ngozi Okonjo-Iweala, assurant qu’en dépit de ces mesures, la grande majorité des échanges mondiaux continuent de s'effectuer selon le principe de la nation la plus favorisée (NPF) de l'OMC.



La DS appelle à son tour « les membres à gérer les pressions qui en résultent de manière responsable afin d'empêcher la prolifération des tensions commerciales ». Et de rappeler que cette organisation « a été créée précisément pour servir de plateforme de dialogue dans des moments comme celui-ci, pour prévenir l'escalade des conflits commerciaux et pour soutenir un environnement commercial ouvert et prévisible.



Alain Bouithy

Les principaux plongeons boursiers depuis le krach de 1929



Le 12 mars 2020, au lendemain de la déclaration officielle par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la pandémie de Covid-19, les Bourses connaissent un jeudi noir: Paris (-12%), Madrid (-14%) et Milan (-17%) subissent une chute sans précédent. A Londres (-11%) et New York (-10%), c'est du jamais vu depuis le krach d'octobre 1987.

Les marchés souffrent encore les jours suivants. Le 16 mars, les indices américains décrochent de plus de 12%.



Les conséquences de la crise des "subprime" (crédits hypothécaires à risque) aux Etats-Unis se propagent aux marchés financiers mondiaux. De janvier à octobre, les principaux indices boursiers chutent de 30% à 50% avec des pertes accentuées lors de plusieurs séances en octobre.



La crise financière, qui culmine avec la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers en septembre, fait basculer les Etats-Unis dans la récession. Des millions d'Américains perdent leur logement.



La bulle spéculative autour des valeurs boursières liées à internet et aux nouvelles technologies se dégonfle. Après un record à 5.048,62 points le 10 mars, l'indice Nasdaq, qui concentre les valeurs de l'internet et technologiques, recule de 27% durant les deux premières semaines d'avril et de 39,3% sur un an. Cette chute se répercute sur tous les marchés liés à la "nouvelle économie".



Le lundi 19 octobre, à la suite d'un déficit commercial important et d'un relèvement des taux directeurs de la Bundesbank, le Dow Jones perd 22,6% en une journée à Wall Street. Les autres places boursières chutent également. Il s'agit du premier krach de l'ère informatique, surnommé "lundi noir".



Le jeudi 24 octobre, surnommé "jeudi noir", l'indice Dow Jones perd plus de 22% en début de séance mais limite sa baisse à 2,1% en clôture. Il replonge de 13% le 28 octobre et de 12% le 29. Cette crise marque le début de la Grande Dépression aux Etats-Unis et d'une crise économique mondiale.

(Source AFP)