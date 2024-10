Toute baisse des prix des médicaments est la bienvenue: Une avancée bridée par la galère d'accès aux soins

16/10/2024

«Les prix de 169 médicaments supplémentaires seront revus à la baisse », c’est ce qui ressort du passage du ministre de la Santé et de la Protection sociale, à la Chambre des représentants, lundi lors d’une séance des questions orales. Khalid Ait Taleb a précisé que «la baisse sera actée après la publication de la liste dans le Bulletin officiel, ajoutant que le pourcentage de la baisse des prix atteindra près de 59% pour certains médicaments de traitement de maladies chroniques.



Cette annonce fait partie d'un ensemble de mesures prises pour rendre les médicaments plus accessibles au grand public. A rappeler que les antidiabétiques, les anticancéreux, les antiasthmatiques, les médicaments de la cardiologie, avaient déjà subi des réductions, grâce à leur exonération de la TVA, aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'importation. Cela concerne environ 4.500 médicaments génériques, qui ont vu leurs prix ajustés à la baisse en concertation avec les fabricants pharmaceutiques. Cette collaboration vise à garantir une plus grande disponibilité des traitements, tout en réduisant le poids financier pour les citoyens, en particulier ceux atteints de maladies chroniques nécessitant des traitements longs et coûteux.



Accès aux soins



Cependant, malgré ces baisses substantielles des prix, une question clé persiste : quel est l’impact réel de ces mesures sur la vie quotidienne des citoyens? Si la baisse des prix est un pas dans la bonne direction, reste à savoir si elle se traduira par une réelle amélioration de l'accès aux soins pour la population. En effet, plusieurs facteurs pourraient limiter l'impact direct de ces mesures : La disponibilité de certains médicaments, notamment ceux vendus à bas prix ou jugés peu rentables, demeure problématique. À cela s'ajoutent les pratiques commerciales au sein des pharmacies, qui peuvent varier, ainsi que le manque de sensibilisation du public quant aux nouvelles mesures de baisse des prix. Ces facteurs combinés limitent l'impact réel des réductions tarifaires sur l'accès aux médicaments pour les citoyens.

Selon Abderrahim Derraji, docteur en pharmacie et fondateur du site medicament.ma, la question des prix des médicaments au Maroc nécessite une analyse nuancée et une prise de recul. Il déplore le fait que ce dossier soit souvent instrumentalisé dans des débats populistes... Pourtant, pour lui, ce débat occulte des problématiques bien plus profondes liées à l'accessibilité réelle aux soins de santé dans le pays.

Derraji soutient que la vraie question ne réside pas uniquement dans le coût des médicaments au Maroc, mais dans la capacité des malades à bénéficier d'une couverture médicale adaptée. « Même si la couverture est en cours de généralisation, beaucoup de citoyens continuent à supporter des coûts élevés de leur propre poche, notamment pour les médicaments, les fournitures médicales et autres prestations qui ne sont pas toujours remboursées. Les médicaments, en particulier, constituent une part importante des dépenses de santé, et plusieurs d'entre eux, tout comme certains actes médicaux, ne sont que partiellement remboursés, voire non remboursables», nous a-t-il expliqué.



Désengagement



Notre introducteur insiste, par contre, sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'accessibilité aux médicaments avec la baisse de leur prix. «Une baisse des prix, aussi significative soit-elle, n'améliore pas nécessairement l'accès global aux soins», lance-t-il. Et de poursuivre : «Au Maroc, le patient moyen consomme environ neuf boîtes de médicaments par an, un chiffre relativement modeste comparé à d'autres pays. La consommation en médicament a connu une légère augmentation depuis 2020. Mais ce que nous constatons, c’est que de plus en plus de patients préfèrent acheter directement leurs médicaments chez les pharmaciens qui ne sont que partiellement remboursés plutôt que de passer par les procédures médicales traditionnelles, impliquant consultations chez le généraliste ou spécialiste, examens en laboratoires, etc. Cette tendance met en lumière un certain désengagement vis-à-vis du parcours de soin classique, souvent jugé trop onéreux ou complexe ».

Un autre point soulevé par Derraji est la part importante que les malades continuent de payer pour leurs soins. «Alors qu'au Maroc, le reste à charge est passé de 50% à 35% et continue à baisser, il reste bien au-dessus des niveaux observés dans d'autres pays, où la contribution du patient ne dépasse généralement pas 5 à 10% des dépenses totales. Cette situation met en évidence le besoin urgent de revoir de fond en comble le remboursement des frais inhérents aux prestations médicales et aux médicaments», constate-t-il.



Révision



Pour Abderrahim Derraji, les réformes nécessaires ne se limitent pas à la baisse des prix des médicaments, mais doivent inclure une généralisation du tiers payant, afin que les patients n'aient pas à avancer eux-mêmes les frais de santé. Il plaide également pour une révision du barème de remboursement des médicaments, qui devrait couvrir un plus grand nombre de médicaments essentiels, ainsi que la nomenclature des actes médicaux, pour que les soins de santé soient véritablement accessibles à tous les citoyens. Selon lui, ces mesures seraient plus efficaces pour alléger le fardeau financier des patients et garantir un accès équitable aux soins, plutôt que des baisses de prix isolées qui ne résolvent pas les problématiques de fond.



Hassan Bentaleb