CDH: Le Royaume à l'avant-garde de la diplomatie inclusive avec une résolution sur les Femmes et les Droits de l’Homme

04/04/2025

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, M. Omar Zniber, a présenté, jeudi au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies (CDH), une résolution inédite sur le rôle des femmes dans la diplomatie et leur participation à la défense et à la promotion des droits humains.

Cette nouvelle avancée en faveur d’une diplomatie plus inclusive a été actée et adoptée par consensus par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.



Présentée dans le cadre de la 58ᵉ session du CDH, cette résolution, portée par un groupe transrégional piloté par le Maroc – porte-plume de cette initiative, et composé du Chili, de l’Espagne, des Maldives, de Maurice, du Mexique et de la Slovénie, vient consacrer une priorité constante de la politique étrangère du Royaume : faire progresser l’égalité de genre dans la diplomatie ainsi que dans les enceintes multilatérales, en assurant aux femmes un accès égal aux sphères de décision.



Le texte, largement soutenu, consacre la reconnaissance du rôle essentiel des femmes diplomates dans la construction d’un ordre international plus juste, plus équilibré, et plus durable. Une vision que le Maroc porte avec conviction depuis plusieurs années dans toutes les instances où il siège.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique cohérente avec les orientations stratégiques du Royaume, tant au niveau international qu’à l’échelle nationale.



Le Maroc a multiplié les initiatives concrètes pour renforcer la place des femmes dans la vie publique, à travers des politiques volontaristes et des réformes de fond, comme en témoigne la réforme en cours du Code de la famille. Ce programme vise à garantir aux femmes les mêmes opportunités que les hommes dans les domaines économique, social et institutionnel.



Sur la scène internationale, le Royaume s’affirme aujourd’hui comme un acteur crédible et constant du multilatéralisme solidaire. En plaçant l’égalité de genre au cœur du débat diplomatique, il rappelle que les droits des femmes ne sont pas une thématique sectorielle, mais bien une clé de voûte des sociétés justes et résilientes.



D’ailleurs, M. Zniber, en tant que Président du Conseil des Droits de l’Homme pour l’année 2024, avait mis en place le Conseil consultatif du président du CDH sur l'égalité des genres, afin de promouvoir la représentation et le leadership des femmes au Conseil, une avancée significative pour l'Office des Nations Unies à Genève.



L’adoption de cette résolution intervient à un moment où le besoin d’un engagement collectif en faveur du multilatéralisme et d’une diplomatie représentative est plus pressant que jamais. En donnant une visibilité institutionnelle à la voix des femmes dans la diplomatie, le Maroc inscrit une ambition forte dans le sillage de son action au sein du Conseil des droits de l’Homme.