Tenue à New Delhi de la 4ème réunion du groupe de travail conjoint Maroc-Inde sur les ressources en eau

22/09/2024

La quatrième réunion du groupe de travail conjoint Maroc-Inde sur les ressources en eau s'est tenue vendredi à New Delhi, en marge de la 8ème édition de la Semaine de l'eau en Inde (India Water Week).



Co-présidée par Omar Chafki, directeur de l'Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, et Rakesh Kumar Verma, secrétaire adjoint au ministère indien de l'Eau, cette rencontre a permis aux deux parties d’examiner en profondeur les divers aspects de la coopération dans le domaine de la gestion des ressources en eau et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration.



Cette réunion a été l'occasion d'un échange d'expériences et de bonnes pratiques sur des questions essentielles telles que l’envasement des barrages et la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins versants, a indiqué M. Chafki dans une déclaration à la MAP.



Les discussions ont également abordé la gestion des ressources en eau souterraine, l'application des techniques nucléaires et isotopiques dans l'évaluation et la gestion des ressources en eau, ainsi que les pratiques de résilience face aux impacts du changement climatique, notamment le dessalement de l'eau de mer, a-t-il ajouté.



Il a, dans ce sens, souligné l'intérêt marqué de la partie indienne pour l'expérience du Maroc, reconnue pour son expertise en matière de partenariats public-privé dans le domaine de l'eau, en particulier dans le dessalement.



Lors de cette réunion, le Maroc et l’Inde ont également convenu d’explorer une coopération trilatérale avec les pays africains, en tirant parti des accords bilatéraux que les deux pays entretiennent déjà avec plusieurs États du continent, a fait savoir M. Chafki.



Le groupe de travail maroco-indien sur les ressources en eau a été institué par le mémorandum d’entente (MoU), signé le 14 décembre 2017 à New Delhi entre les deux pays.



La délégation marocaine comprenait également Salaheddine Dahbi, directeur de l'Agence du bassin de l'Oum Er-Rbia, Moulay Driss Hasnaoui, chargé de mission auprès de la Direction de la recherche et de la planification de l'eau au ministère de l’Equipement et de l’Eau, ainsi que Moulay Aziz Drissi Yahyaoui, chef du service de la coopération au sein du même ministère.