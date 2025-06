Présentation de "Nouvelle Géographie du Maroc" : Une analyse des mutations de la société et de l'espace ces derniers 20 ans

18/06/2025

L'ouvrage "Nouvelle Géographie du Maroc", un essai d’analyse des mutations de la société marocaine dans ses rapports à son espace durant les vingt dernières années, a été présenté, mardi à Rabat, lors d'une cérémonie organisée par l’Académie du Royaume du Maroc.



Cet ouvrage de 1113 pages, décliné en trois parties et structuré en 50 chapitres abondamment illustrés, est le fruit d’un travail collectif ayant réuni 34 auteurs sous la direction du professeur Mohamed Berriane, membre de l’Académie Hassan II des sciences et techniques.



Intervenant à cette occasion, le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a indiqué qu’à travers ce projet scientifique, l’Académie offre aux chercheurs et au grand public une encyclopédie de référence inédite par sa matière, riche par ses approches et significative par son titre.



Il a souligné que loin de constituer une description temporelle, le terme "nouvelle" figurant dans le titre de cette publication est un choix méthodologique visant à construire une conceptualisation moderne de la géographie qui s’engage dans les transformations du présent et anticipe les changements de l’avenir, en érigeant la relation entre l’Homme et l’espace, l’Etat et la région et entre l’aménagement et les changements environnementaux.



Cette œuvre se présente comme un pilier de connaissance solide, fondé sur une vision scientifique précise qui vise à renouveler l’approche de la géographie, non pas comme une science technique limitée à la classification des terrains et à la mesure des distances, mais comme un outil d’analyse et de compréhension des transformations, qui révèle les déséquilibres spatiaux, diagnostique les inégalités et suit les dynamiques de l’espace marocain dans sa formation et son développement, a soutenu M. Lahjomri.



De son côté, le professeur Berriane a fait observer que la réalisation d’un tel ouvrage découle du besoin de sensibiliser aux enjeux de la société et de ses rapports avec les territoires et les environnements, forger l’esprit critique et initier l’identification des lecteurs aux identités des lieux et des territoires.



Il a relevé qu’une équipe rédactionnelle collective, pluridisciplinaire et issue de nombreuses universités, s’est penchée sur l'élaboration de cet ouvrage, en proposant des analyses transversales et thématiques traitant du Maroc, de sa société et de ses territoires, selon une approche à différentes échelles avec un fil directeur principal : celui de mettre en avant la situation transitionnelle du pays et le "nouveau Maroc".



Le professeur a souligné, à cet égard, l’importance particulière que les auteurs de cet ouvrage ont accordée à une cartographie originale, présentant une analyse et des synthèses suivant différents modes de représentation, ajoutant que cette publication s’adresse aux chercheurs, enseignants, étudiants ainsi qu’aux décideurs publics et aux citoyens désireux d’approfondir leurs connaissances du pays et de ses territoires.



Les volumes 1 et 2 de l’ouvrage présentent la géographie des mutations socio-spatiales du Maroc, en se focalisant notamment sur l’agriculture et les transitions du milieu rural, les transitions énergétique et industrielle, la révolution des transports et les mobilités dans leurs volets migratoire et touristique.



Le troisième volume se focalise, quant à lui, sur la géographie régionale revisitée, en proposant un traitement original de la région institutionnelle et une analyse régionale de chacune des 12 régions du Royaume, avec pour objectif de documenter, problématiser, analyser et identifier des sous-régions ou sous-territoires.