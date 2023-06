Tenue à Casablanca des 8èmes Assises nationales de l'Association des cliniques privées

09/06/2023

Les 8èmes Assises nationales de l'Association des cliniques privées se sont tenues à Casablanca sous le thème "Hospitalisation dans le secteur privé : pour une bonne gouvernance ".



Ces Assises ont vu la présence du directeur régional à Casablanca-Settat du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, Dr Abdelmoula Boulamizate, ainsi que de la représentante de l'Ordre des médecins, Dr Nadia Ismaili.



Plusieurs experts et spécialistes opérant dans le secteur de la santé ont pris part à ce rendez-vous pour débattre de nombreux thèmes portant, entre autres, sur "Partenariat public/privé, mode d'amélioration du système sanitaire"," Investissement sanitaire dans le secteur privé", "Digitalisation et bonne gouvernance dans les établissements sanitaires", "Protection des données privées des patients » ...



Le professeur Radouane Semlali, président de l'Association nationale des cliniques privées, a fait part de la grande importance de ces Assises qui interviennent à l'ère de la généralisation de la couverture sanitaire, et ce conformément aux Hautes Instructions Royales entrées en vigueur depuis décembre 2022.



Il a ajouté, à cet effet, que des efforts doivent être déployés par l'ensemble des intervenants dans le domaine en vue d'améliorer le système sanitaire, ce qui devrait servir en premier les citoyens. Le professeur Semlali a souligné également dans son intervention l'importance du secteur privé, rappellant, à ce propos, que 80% des investisseurs sont des médecins et qu'à l'heure actuelle, notre pays a besoin d'environ 700 cliniques privées pour répondre aux besoins des citoyens.



Il convient de signaler que lors de ces Assises nationales, les intervenants ont traité des questions relatives aux différents volets de la santé, de même qu'ils se sont penchés sur les aspects des ressources humaines, techniques, infrastructures en plus du partenariat public /privé.



T.R