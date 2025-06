Quand l’avant-garde britannique éclaire les talents émergents

Vivienne Westwood à la Tanger Fashion week

15/06/2025

La maison iconique et pionnière de la mode britannique, Vivienne Westwood, a présenté, vendredi soir au Palais Moulay Hafid de Tanger, pas moins de 30 silhouettes issues de sa dernière collection, lors d’un défilé somptueux dans le cadre de la Tanger Fashion Week.



Venant pour la première fois sur le territoire marocain, la maison de mode, qui conjugue audace créative, engagement sociétal et esprit de rébellion élégante, a ouvert le bal d’une série de défilés de jeunes designers, prêtant son aura iconique pour faire rayonner la jeune scène créative émergente.



L’esprit punk de la maison Vivienne Westwood a ainsi investi l’un des joyaux architecturaux de Tanger, lors d’un défilé nocturne aussi somptueux que subversif. Entre les colonnes imposantes du Palais Moulay Hafid, la maison britannique a déployé sa vision d’une mode rebelle, baroque et engagée.



Entre corsets sculpturaux, bustiers asymétriques, drapés sophistiqués et tartans revisités, l’esthétique indomptable de la maison de mode emblématique a transformé le Palais en théâtre éphémère de rencontre subtile entre luxe contemporain et patrimoine architectural chargé d’histoire.



Ce défilé, à la frontière entre élégance baroque et rébellion punk, a donné le ton à une série de défilés où de jeunes créateurs ont à leur tour fait résonner leur vision, un geste témoignant de la volonté de Vivienne Westwood de soutenir les jeunes talents, de nourrir les dialogues entre les cultures, et de participer activement à l’émergence d’une nouvelle génération de créateurs venus de tout le continent africain et d’ailleurs.



Plusieurs jeunes créateurs ont investi les lieux, chacun à sa manière, avec des propositions singulières, ancrées dans leurs héritages respectifs, notamment la créatrice marocaine Mina Binebine, qui a captivé l’audience avec une collection intimiste mêlant artisanat et modernité.



Wafaa Idrissi a, pour sa part, livré une collection monochrome, "Vibes of Karma – en Bleu", inspirée de Tanger et portée par un message universel, tandis que Sabina Volskaya, venue du Kazakhstan, a ému avec des créations intergénérationnelles, conçues pour adultes et enfants, mêlant style et tendresse familiale.



La créatrice tunisienne Koufia a offert un regard poétique sur le vêtement traditionnel, Aya Jewels, duo de sœurs marocaines, a raconté le patrimoine à travers des bijoux à la fois intemporels et profondément modernes, tandis que Veronica Pozzi, fondatrice de Veve Design, a proposé des créations faites main à Marrakech, mêlant design italien et artisanat marocain.



Les écoles de mode ont également occupé une place de choix sur la scène tangéroise. L'Academia di Moda de Nazareth a fait forte impression avec des pièces mêlant rigueur académique et expression culturelle, tandis que l'Académie de mode de Casablanca a révélé une nouvelle vague de designers marocains aux propositions créatives et inclusives.



Au fil de la soirée, le Palais Moulay Hafid s’est transformé en une scène vivante de la création contemporaine, où le luxe, le patrimoine et l’expérimentation ont tissé des liens nouveaux.



Un véritable laboratoire de mode et de créativité, où la vision de Vivienne Westwood a servi de tremplin à une constellation de talents en quête de reconnaissance et de liberté créative, envoyant ainsi un message fort : la mode d’aujourd’hui se construit dans l’échange, le métissage et le soutien des nouvelles voix qui font bouger les lignes.



Par Soukaïna Benmahmoud (MAP)