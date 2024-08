Temps chaud dans plusieurs provinces du Royaume

09/08/2024

Un temps chaud est prévu de samedi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 42 et 47 °C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance "orange".



Des températures entre 42 et 44 °C sont ainsi attendues, le week-end, dans les provinces d’Ouezzane, Moulay Yacoub, Fès, Taza, Sefrou, Taounate, Sidi Kacem, Khénifra, Azilal, Khouribga et Al Haouz, fait savoir la DGM.



Ce phénomène est également prévu, durant la même période, avec des températures oscillant entre 43 et 47 °C dans les provinces de Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Settat, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Zagora, Taroudant, Tata, Guelmim, Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara et Oued Ed-Dahab, poursuit-on.



Par ailleurs, des températures variant entre 43 et 47 °C sont prévues, lundi, dans les provinces d'Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab, précise la même source.