Appel à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de troubles de la coagulation au Maroc

21/05/2025

La ville de Casablanca a accueilli, récemment, les travaux de la rencontre scientifique spécialisée "Master Class en Hémostase", organisée par la Faculté privée de médecine de Marrakech en partenariat avec la Fondation Promalab de diagnostic médical, avec la participation d’un parterre de médecins et d’experts marocains et internationaux spécialisés dans les maladies du sang et de la coagulation.



Cet événement scientifique a mis en lumière les grands défis liés aux troubles de la coagulation sanguine, tels que les hémorragies et les thromboses, qui constituent une menace croissante pour la santé publique, en raison de leur complexité diagnostique et de leurs causes multiples, héréditaires ou acquises.



Les participants ont unanimement souligné l’importance d’adopter une approche multidisciplinaire, alliant compétences médicales et scientifiques des secteurs public et privé, en plus de la formation continue des professionnels de santé et de l’harmonisation des pratiques cliniques afin de garantir une meilleure qualité des soins.



La Dr Bouchra El Maliki, directrice de la Fondation Promalab de diagnostic médical, a affirmé que l’organisation de cette "Master Class" répond à un besoin pressant du secteur médical, et vise à renforcer l’échange des connaissances cliniques et scientifiques autour des maladies de la coagulation, tout en améliorant les parcours de soins des patients. Elle a ajouté que cette rencontre a constitué une plateforme importante de coordination entre les différents intervenants, posant ainsi les bases d’une feuille de route nationale fondée sur les normes internationales et les recommandations scientifiques les plus récentes.



Dr El Maliki a précisé que l’événement, qui a connu une large participation de médecins venus du Maroc et d’ailleurs, témoigne d’un engagement collectif en faveur du renforcement du système de prise en charge des patients atteints de troubles hémorragiques ou thrombotiques, qu’ils soient d’origine héréditaire comme l’hémophilie ou la maladie de von Willebrand, ou acquis, comme ceux liés à la grossesse, aux interventions chirurgicales, aux tumeurs, ou encore à l’usage d’anticoagulants.



Pour sa part, le Pr Moulay Ismaïl El Alami, président de l’Université internationale de médecine de Marrakech, a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du soutien aux priorités nationales visant à faciliter l’accès des citoyens à des services de santé de qualité, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appelant au développement du système de santé, à travers la promotion de la recherche scientifique, la consolidation de la formation médicale continue et le renforcement des compétences des praticiens de santé.



Le professeur a indiqué que cet événement reflète un esprit de responsabilité partagée dans l’amélioration de la santé des citoyens, insistant sur le fait que la formation des médecins de demain dans des institutions académiques de renom constitue un pilier fondamental pour la modernisation du secteur de la santé au niveau national.



La rencontre a abordé plusieurs thématiques pointues et actualisées, notamment les dernières avancées scientifiques en matière de diagnostic et de traitement des troubles de la coagulation, à travers des présentations interactives et des ateliers collaboratifs réunissant diverses spécialités, dans l’objectif de partager les expériences et d’harmoniser les pratiques selon les standards de la médecine moderne.



Le Dr Elmcherqui Mostafa, l’un des principaux intervenants du congrès, a souligné que "la science médicale est vivante et en constante évolution, et qu’il est indispensable de suivre ses avancées et de partager le savoir avec le corps médical ainsi qu’avec la société dans son ensemble", estimant que l’innovation, l’expérience et la formation continue sont des clés essentielles pour bâtir une pratique médicale moderne et à la hauteur des enjeux actuels.



La rencontre s’est conclue par des recommandations concrètes visant à améliorer la prise en charge des patients souffrant de troubles de la coagulation, à travers la création d’un réseau national de bonnes pratiques fondé sur la coopération entre les différents secteurs concernés, et le développement de mécanismes de diagnostic et de traitement, garantissant ainsi une meilleure qualité des soins et une plus grande efficacité face aux évolutions cliniques.



Cet événement scientifique représente une avancée significative vers l’élaboration d’une politique de santé efficace dans le domaine des maladies du sang, répondant aux Hautes Orientations Royales en matière de réforme du secteur de la santé et aux attentes des citoyens et consolidant le principe de complémentarité entre les acteurs pour offrir des services de santé conformes aux standards internationaux les plus élevés.



I.E